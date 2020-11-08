كوارتارارو غير قلق إزاء "عُمر محركه" بعد عقوبة فينياليس

اضطرّت ياماها لتجاوز حد المحركات المسموح مع فينياليس في فالنسيا يوم أمس الجمعة، حيث وضعت محركًا سادسًا على دراجة الإسباني إثر تهالك المحركات المتبقية في مجموعته.

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وكان لدى فينياليس محركان فقط من أصل خمسة يستخدمهما منذ سباق خيريز الثاني.

فيما كان لدى كوارتارارو ثلاثة محركات فقط منذ جولة خيريز، إلّا أنّه استخدم محركه الخامس والأخير للمرة الأولى في جولة كتالونيا.

ومع بقاء ثلاث جولات فقط من موسم 2020، وتواجد كوارتارارو ضمن معركة حامية على اللقب بفارق 14 نقطة عن الصدارة، فإنّ وضع محرّك الفرنسي لا يبدو مستقرًا.

حيث قال: "بصراحة، لا أعلم في الحقيقة الأميال المقطوعة من محركاتي، لكنني أتكهّن، وأمسك الخشب كوني لم أكسر أو أتسبب في أي عطل هذا العام".

وأضاف: "أعتقد بأنّ عُمر محركاتي ليس الأفضل، مثل الجميع، لكن في النهاية من المهم بالنسبة لنا أن نواصل التركيز على وظيفتنا وألّا نركز أكثر من اللازم على أميال المحرك. لكن لا أظن بأن وضعي سيء جدًا ".

وأوضح كوارتارارو بأنه لا يملك رأيًا في الحقيقة حول قرار الكيان الحاكم يوم الخميس بخصم نقاط من رصيد ياماها إثر عدم قانونية محركاتها في جائزة إسبانيا الكبرى.

فقال: "أنا سعيد كون فرانكو (موربيديللي) فاز بسباقين، وفزتُ بثلاثة، ومافيريك فاز بسباق. لا أعلم حول الوضع في ياماها، لكن يُمكنني القول بأنني سعيد بالدراجة".

واختتم: "أقوم بأفضل ما لديّ، ويقومون بأفضل ما لديهم. لقد عانينا كثيرًا هذا العام، لكنني لست محبطًا، كما أنهم منحوني أول فوز لي في الموتو جي بي، وحتى ثلاثة انتصارات هذا العام. لذلك فإنّ هذا الموسم الآن رائع بالفعل، ومهما يحدث في السباقات الثلاثة الأخيرة، فأنا فخور جدًا وسعيد حيال القرارات التي اتّخذناها".