كوارتارارو "غير قادرٍ" على فهم ضعف أدائه في الأجواء الممطرة في ميزانو

عبّر متصدّر البطولة مرارًا عن معاناته مع درّاجة 2021 في الأجواء الممطرة ولم يبدُ أنّ الفريق حقّق أيّ تقدّم في اليوم الجمعة في ميزانو.

وتراجع كوارتارارو من المركز الثامن في الحصّة الأولى التي اُقيم أغلبها في أجواء جافة إلى المركز الـ 18 في الحصّة الثانية الممطرة بالكامل، ليتواجد خلف زميله الجديد فرانكو موربيديللي، الذي كان غائبًا منذ يونيو الماضي ولم يقد درّاجة ياماها لموسم 2021 قبل يوم الجمعة، وكان أبطأ بأكثر من ثانيتين في اللفّة.

وقال الفرنسي أنّ المركز الـ 18 "ليس حقيقيًا"، لكنّه اعترف بأنّ أداءه الحالي في الأمطار كافٍ للتواجد في المركز الـ 12 في أفضل الأحوال، وذلك في الوقت الذي تواجد فيه غريماه على اللقب فرانشيسكو بانيايا وجوان مير في المركزين الثاني والرابع على التوالي.

وعندما سُئل إن كانت مشاكله مرتبطة بالمسار، قال حيال ذلك: "كلّا، لأنّ ذلك ما قلته من قبل. حظيت بهذا الشعور، لكن بالنظر إلى البيانات، فإنّ درجات الحرارة كانت مناسبة".

وأردف: "نحتاج لتحليل ذلك، توصّلنا إلى إعدادات وكان شعوري أفضل قليلًا. لا نزال أبطأ بثانيتين من الصدارة، لكن بالنسبة لمركزنا فهو غير حقيقي الآن. بالنسبة لي موقعنا الحقيقيّ الآن هو ضمن المراكز الـ 12 الأولى".

وأكمل: "لكن في 2019 فقد أكملت جميع الحصص الممطرة ضمن العشرة الأوائل ولا يُمكنني فهم سبب افتقارنا لذلك الشعور".

ثمّ تابع: "لنرى ما يُمكننا فعله وما يُمكننا تحسينه للحصّة المقبلة الممطرة".

وقال كوارتارارو أنّه لم يكن لديه أيّ شعورٍ بالدرّاجة في المنعطفات السريعة في ميزانو بالرغم من منح الإعدادات الجديدة شعورًا أفضل من المراحل السابقة هذا العام.

وقال في هذا الصدد: "اختبرنا إعدادات مختلفة بالكامل بعد ظهر هذا اليوم. كانت أفضل قليلًا. من المؤسف أنّني فرّطت في لفّتي الأخيرة وكنت بصدد تحسين زمني. هناك هامشٌ للتحسّن وأعتقد بأنّ طريقة تحسّننا كانت أفضل".

وأردف: "لكنّني لا أشعر بالراحة على الدرّاجة. أشعر بأنّنا حقّقنا خطوة صغيرة إلى الأمام على صعيد مقدّمة الدرّاجة، كون شعوري أفضل، لكن لم يكن لديّ أيّ شعورٍ بالدرّاجة في المنعطفات السريعة، وذلك صعب".

واختتم بالقول: "نعاني كثيرًا في الوقت الحاضر".