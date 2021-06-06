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كوارتارارو غير قادرٍ على شرح مشكلة بذلته في برشلونة

اعترف فابيو كوارتارارو درّاج ياماها أنّه لا يعلم كيف انفتحت بذلته بشكلٍ كامل ضمن جائزة كتالونيا الكبرى، وهو ما ساهم في خسارته لمنصّة التتوج.

كوارتارارو غير قادرٍ على شرح مشكلة بذلته في برشلونة

نافس كوارتارارو ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام على الفوز ضمن النصف الثاني من سباق الأحد في برشلونة، لكنّه واجه مشكلة غريبة عندما انفتحت بذلته بالكامل مع بقاء خمس لفّات على النهاية.

وشوهد درّاج ياماها وهو يتخلّص من درع حماية صدره وواصل القيادة بالرغم من فشله في إقفال بذلته، لكنّه تراجع إلى المركز الثالث في المراحل الأخيرة.

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كما تسبّب خروجه عن المسار في تلقيه لعقوبة 3 ثوانٍ أطاحت به إلى المركز الرابع خلف غريمه جاك ميلر بعد عبور خطّ النهاية.

وقال كوارتارارو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعلم ما حدث، أعلم فقط أنّ البذلة فُتحت بالكامل في المنعطف الأوّل مع بقاء خمس لفّات على النهاية".

وأضاف: "حاولت إقفالها لكنّني لم أتمكّن من فعل ذلك. لذا كانت القيادة صعبة، لكن تحدث هذه الأمور للأسف".

وأكمل: "تنظر ألبينستار (مصنّعة البذلة) في كيفيّة حدوث ذلك كي لا يتكرّر الأمر مرّة أخرى. لم يكن يومنا ويُمكنني أن أكون سعيدًا بالمركز الرابع".

ويعتقد الكثيرون، بمن فيهم كايسي ستون بطل العالم مرّتين، بأنّه كان يجب إقصاء درّاج ياماها لقيادته بذلك الشكل.

ويعتقد كوارتارارو، الذي لم يتفق أصلًا مع العقوبة التي تلقاها بشأن حدود المسار، أنّ مسألة بذلته لا يجب ان تمتدّ أكثر.

وقال حيال ذلك: "لا أتّفق مع العقوبة بالأساس، تراجعت إلى المركز الرابع بسببها، لكنّني أعتقد بأنّها كافية، لأنّني أكملت السباق في النهاية".

وأردف: "بالنسبة للسلامة فقد كان كلّ شيء آمنًا".

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موتو جي بي: أوليفيرا يخرج منتصرًا في سباق كتالونيا الغريب

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