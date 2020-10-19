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كوارتارارو: ضغط لقب الموتو جي بي مُسلّط على درّاجي الفرق المصنعيّة وليس عليّ

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كوارتارارو: ضغط لقب الموتو جي بي مُسلّط على درّاجي الفرق المصنعيّة وليس عليّ
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قال فابيو كوارتارارو درّاج فريق بيتروناس ياماها الرديف أنّ ضغط المنافسة على لقب 2020 من بطولة الموتو جي بي "ليس مُسلّطًا عليه"، بل على درّاجي الفرق المصنعيّة المنافسة.

سجّل كوارتارارو أسوأ نتيجة له في الموتو جي بي أمسٍ الأحد ضمن جائزة أراغون الكبرى بعد أن واجه مشكلة في ضغط إطاره الأماميّ المتوسّط ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الـ 18.

ومع حلول جوان مير درّاج سوزوكي ثالثًا، فقد خسر كوارتارارو صدارة البطولة مجدّدًا وبات يتأخّر بستّ نقاطٍ عن الإسباني، بينما يتواجد مافيريك فينياليس وأندريا دوفيزيوزو ضمن مجال 15 نقطة عن الصدارة الآن.

وبعد أن تصدّر البطولة بفارق 10 نقاطٍ عند دخوله جولة أراغون، أصرّ كوارتارارو على أنّ يومه "الكارثيّ" لا يزيد من الضغط المسلّط عليه ضمن المعركة على اللقب، كونه "ليس درّاجًا مصنعيًا".

وعندما سُئل إن كان فوز بعض الدرّاجين غير المنافسين على اللقب مصدر ارتياحٍ بالنسبة إليه، أجاب: "بالطبع أنا سعيدٌ لأنّ أليكس رينز فاز، ودانيال بيتروشي كذلك في لومان".

وأضاف: "كان اليوم كارثيًا، لكن من المؤسف قول ذلك، لكن كان الوضع ليكون أسوأ لو فاز مير، وحلّ مافيريك ثانيًا ودوفيزيوزو ثالثًا".

وأكمل: "لكنّنا نحتاج للتفكير في بعض الإيجابيّات ضمن هذه النتيجة السلبيّة، كون رينز وأليكس ماركيز تواجدا أمام جوان".

وأردف: "لكنّ الضغط ليس مُسلّطًا عليّ في النهاية. كنت أتصدّر البطولة، لكنّ الفريق وُلد العام الماضي، وهذا عامي الثاني ولست درّاجًا مصنعيًا".

وواصل شرحه بالقول: "الضغط على كاهل الدرّاجين المصنعيين في النهاية. لذا شعوري جيّد، كان سباقًا قاسيًا فحسب بسبب المشكلة التقنيّة، لكنّني بخير. كان الوضع ليكون أسوأ بكثير".

على الجانب الآخر يعتقد دوفيزيوزو أنّه سيكون من الصعب التغلّب على سوزوكي في السباقات الأخيرة، في الوقت الذي يُصرّ فيه مير على عدم اكتراثه للبطولة.

وقال كوارتارارو حيال ذلك: "بالنسبة لي فإنّ ثبات أداء سوزوكي على الإطارات أفضل منّا بكثير".

وأضاف: "بالنسبة للتصفيات فإنّنا جيّدون، لكنّ أليكس رينز كان سريعًا جدًا في السباق وفاز".

رينز: الفوز في أراغون أصعب من معركتي مع ماركيز في سيلفرستون

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الكاتب مروان الوافي

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