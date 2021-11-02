كوارتارارو شكّك في البداية في انتقاله المباشر إلى الموتو جي بي

أحرز كوارتارارو لقب 2021 ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى مُنهيًا جفاف ألقاب ياماها الممتدّ منذ 2015.

وحقّق درّاج ياماها خمسة انتصارات في 2021 وضمن اللقب مع بقاء جولتين على نهاية الموسم، وكان الدرّاج الوحيد الذي حقّق النقاط في جميع جولات هذا العام حتّى الآن.

ومثّل ذلك تحوّلًا على إثر موسم 2020 الذي كان فيه أداؤه متذبذبًا عندما فاز بثلاثة سباقات لكنّه فشل في الصعود إلى منصّة التتويج وتراجع من صدارة الترتيب إلى المركز الثامن في السباقات الستّة الأخيرة.

وكانت ترقية كوارتارارو إلى الموتو جي بي في 2019 مع فريق بيتروناس قد لوقيت بانتقادات حادة وذلك نتيجة فوزه بسباق واحد في الموتو في برشلونة 2018، لكنّ النظرة إليه تغيّرت سريعًا خلال التجارب التحضيريّة لموسم 2019.

لكنّ كوارتارارو كشف أنّه شعر حينها بصعوبة المهمّة عندما خاض تجاربه الأولى مع الفريق في فالنسيا نهاية موسم 2018، حيث أكمل اليوم متأخّرًا بـ 2.4 ثانية عن الصدارة.

وقال الفرنسي: "عندما فزت ببطولتين في إسبانيا (2013 و2014)، فبالطبع كانت الخطوة الأولى الفوز بلقب الموتو 3".

وأضاف: "لكنّني لم أحقّق ولو انتصارًا واحدًا. ومن ثمّ انتقلت إلى الموتو 2 وكنت أحاول استعادة ثقتي".

وأردف: "لم أحقّق ذلك في العام الأوّل، لكنّني نجحت في الثاني وفوز بسباقَين. حسنًا تمّ سحب أحدهما منّي (بسبب خرق تقني في اليابان)، لكنّني أعلم أنّنا فزنا بسباقَين".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني لم أتوقّع الانتقال إلى الموتو جي بي، كان السبيل الوحيد لأصبح بطلًا للعالم هو فعل ذلك في الموتو جي بي. حقّقنا ذلك ولم أتوقّع ذلك مطلقًا".

وأردف: "قلت في نفسي خلال تجارب فالنسيا في 2018: ما الذي أفعله هنا على هذه الدرّاجة؟ لم يكن بوسعي قيادتها. كانت طاقتها عالية جدًا. أمّا الآن فإنّني أطالب بالمزيد. كانت خطواتي بطيئة، لكنّها جيّدة".

واختتم بالقول: "كنت متأخّرًا بثلاث ثوانٍ، ومن ثمّ ثانيتين، وبالوصول إلى اليوم الأخير في خيريز فقد كنت على بُعد 0.8 ثانية. كانت تجارب سيبانغ قاسية، ومن ثمّ حقّقت خطوة ضخمة في قطر وحللت ثانيًا في التجارب وعلمت بأنّني في وضعٍ جيّد منذ ذلك الحين".