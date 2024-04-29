كوارتارارو شعر بـ "تغيير ضخم" على متن درّاجة ياماها الجديدة في تجارب خيريز

ضمن سعيها لوضع حدٍ لتقهقر أدائها المتواصل على مدار الأعوام الماضية، عملت ياماها بعيدًا عن الأضواء على نسخة جديدة بالكامل لدرّاجتها في الموتو جي بي، والتي باتت أخيرًا جاهزة للاختبار العلني الأوّل بعد جائزة إسبانيا الكبرى أمسٍ الأحد.

وحصل كوارتارارو حامل لقب 2021 وأليكس رينز على النسخة الجديدة في التجارب، حيث أكملا اليوم في المركزين الـ 18 والـ 14 على التوالي جامعين 157 لفّة بينهما.

وفي حين أنّ الفرنسي حاول تأخير رأيه إلى أن تحصل ياماها على فرصة تحليل البيانات، فإنّه أوضح بأنّ التغييرات التي أحدثها الصانع الياباني تركت بصمة كبيرة على طريقة شعوره بدرّاجة "ام1" على الحلبة.

وقال: "هذه المرّة الأولى التي نختبر فيها شيئًا جديدًا ولا يكون الوضع مختلفًا قليلًا. هذا الهيكل الذي اختبرناه مختلفٌ حقًا".

وأضاف: "اعتدنا في السابق على اختبار شيء مختلف، لكنّ التغييرات تكون طفيفة، لكنّ التغيير ضخمٌ الآن بالنسبة لطريقة شعوري بالدرّاجة".

وأكمل: "كانت خطوة أولى لنا لنرى أين السبيل الأمثل، لكن علينا الآن إجراء اختبار آخر لنرى بشكل أوضح ونحصل على بعض الأفكار حول ما نفعله على الدرّاجة".

ثمّ تابع: "نحن ندرس الآن دوزنة الهيكل الجديد لتحسين الانعطاف، ونُحاول إيجاد الإعداد المناسب. وجدت تحسّنًا طفيفًا، لكن ليس على صعيد الإعدادات، إنّه بمثابة خطوة صغيرة. بت أحصل على ردّ فعلٍ أفضل قليلًا من المقدّمة، وهو ما كنت أفتقر إليه. لكن ليس تحسّنًا ضخمًا".

ويُعدّ المحرّك المكوّن الوحيد الذي لم يتمّ تغييره حتّى الآن، حيث اختارت ياماها المواصلة بوحدتها الاختباريّة، والتي تمّ بناؤها بذات خصائص محرّك السباق.

ويتوقّع كوارتارارو أن تستخدم ياماها بعض المكوّنات الجديدة ضمن جائزة فرنسا الكبرى الشهر المقبل، وذلك في ظلّ مواصلتها تقييم الحزمة الجديدة.