كوارتارارو شعر "بالخوف" إثر معاناته مع ذراعه في طريقه نحو الفوز بسباق أسين

خسر كوارتارارو الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى عندما تعرض لكسر في ذراعه الأيمن تطلّب عملية جراحية عقب سباق خيريز.

ولم يواجه درّاج ياماها العديد من المشاكل مع ذراعه منذ ذلك الحين، لكنّ طبيعة حلبة أسين المتطلبة نهاية هذا الأسبوع تسببت "بمعاناته" خلال مجريات الجائزة.

ومع انتزاعه للصدارة في اللفة الافتتاحية اليوم في أسين، اضطرّ كوارتارارو أن يمضي عدّة لفات وهو عالق خلف درّاج دوكاتي فرانشيسكو بانيايا قبل أن يُقدم في النهاية على خطوة التجاوز ويتقدم في الأمام في اللفة السادسة.

ومنذ تلك اللحظة، تقدم كوارتارارو ليفرض سيطرة كاملة على السباق، حيث وسّع الفارق في الصدارة لأكثر من أربع ثوانٍ في مرحلة ما، قبل أن يحقق الفوز في النهاية بفارق 2.7 ثانية.

مع ذلك، يشعر الفرنسي أنه كان بمقدوره أن يكون أسرع في السباق لولا المشاكل التي كان يعاني منها مع ذراعه الأيمن.

فقال: "كان ذلك السباق صعبًا. صعبًا للغاية حيث كنت أعاني من أجل تجاوز بيكو وعانيت بعض الشيء طوال نهاية الأسبوع مع ذراعي الأيمن".

وأضاف: "كان بوسعي كذلك خلال السباق أن أكون أسرع بثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية في كل لفة. لكنني كنت أواجه شعورًا سيئًا جدًا وشعرت بالخوف بعض الشيء لأكون صريحًا عند منتصف السباق".

وتابع: "لكنني تمكنت من الحفاظ على وتيرتي ويُمكنني أن أكون سعيدًا الآن، ولا سيّما بعد معركتي مع مافيريك بالأمس في التصفيات، والتي فاز فيها، ولكن النقاط كانت من نصيبي اليوم".

جديرٌ بالذكر أنّ ذلك هو الفوز الرابع لكوارتارارو هذا الموسم، إذ ومع إكمال أقرب منافسيه على اللقب يوهان زاركو لسباق أسين اليوم في المركز الرابع، فإنّ درّاج ياماها عزز من صدارته للبطولة لتصل إلى 34 نقطة بالتوجّه إلى العطلة الصيفية التي ستستمر إلى خمسة أسابيع.