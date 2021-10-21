كوارتارارو سيتعامل مع أول جولة ممكنة لحسم لقب "الموتو جي بي" وكأنها "بداية الموسم"

يدخل كوارتارارو نهاية هذا الأسبوع في ميزانو وهو متقدم في صدارة الترتيب بفارق 52 نقطة أمام فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي، إذ يحتاج فقط لضمان أن تبقى صدارته عند فارق الـ 50 نقطة إذا ما أخفق غريمه في الفوز بهذه الجولة من أجل أن يحسم الفرنسي لقب 2021 لصالحه.

وبعد اعترافه في أوستن أنه ليس بحاجة لأن يكون مهووسًا بفرص إحرازه اللقب في ميزانو، عاد كوارتارارو ليؤكّد اليوم على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى أنه عوضًا عن ذلك يريد التعامل مع نهاية الأسبوع على أنها "سباق عادي" مثل بداية الموسم.

فقال عند سؤاله عن شعوره قُبيل أول فرصة ممكنة ليحسم اللقب لصالحه: "لدي شعور جيّد بالطبّع، ولكن لأكون صريحًا، فإنّ تركيزي لا ينصب على ذلك الآن".

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى التعامل مع تلك الجولة مثل أي سباق عادي، ولكننا بالتأكيد ندرك بأن يوم الأحد قد يشهد حدوث أمر مميز".

وتابع: "لكن في الوقت الحالي، أعتقد بأنه علينا التعامل مع مجريات الجمعة والسبت مثل بداية الموسم. ومن ثمّ سنرى يوم الأحد قدر المجازفة التي قد نقوم بها".

وفي زيارة البطولة إلى ميزانو العام الماضي، لاحق كوارتارارو غريمه بانيايا بقوة في المراحلة الختامية من سباق جائزة سان مارينو الكبرى ليحقق الفوز، حيث اعترف بأنه استمتع بالمجازفة بالرُغم من وضع معركة اللقب حينها.

وحين سُئِل إذا ما سيفعل ذلك مجددًا حال مواجهته وضعًا مشابهًا هذا الموسم، قال كوارتارارو: "سنرى ما سيحدث. تلك هي الطريقة التي أحب أن أسابق بها، لكنني لم أتواجد من قبل في ذلك الوضع (أن أكون قريبًا من الفوز بالبطولة)".

وأكمل: "أعتقد بأنني تعلمت العام الماضي كيف أكون متصدرًا للبطولة للعديد من السباقات، وكانت تلك خطوة جيّدة في خبرتي. ويمكن القول بأن الوضع أسهل بكثير هذا العام".