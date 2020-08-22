كوارتارارو: سوزوكي "الدراجة المثالية" على حلبة ريد بُل رينغ

شكّل أليكس رينز تهديدًا على منافسيه خلال جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي عندما سعى لوضع درّاجته سوزوكي على طريق الفوز، وذلك قبل تعرضه لحادثة خلال محاولته التقدم إلى الصدارة أمام أندريا دوفيزيوزو، في الوقت الذي سجّل فيه زميله جوان مير أوّل منصّة تتويج له بحلوله ثانيًا.

في المقابل، تصدّر مير التجارب الحرّة الثالثة اليوم السبت ضمن منافسات جائزة ستيريا الكبرى بفارق 0.151 ثانية، بعد أن أظهر وتيرة قوية على المسافات الطويلة خلال التجارب الحرّة الثانية يوم أمس الجمعة.

وبالرُغم من أنّ سوزوكي ما تزال متأخّرة بحوالي 7 - 8 كلم/س ضمن السرعة القُصوى بالمقارنة مع دوكاتي حول حلبة ريد بُل رينغ، لكنّ درّاجتها "جي اس اكس-آر آر" برهنت على أنّها إحدى أقوى المقاتلات على المسار النمساوي.

وعن ذلك صرّح كوارتارارو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "بالنسبة لي، فإنّ سوزوكي دراجة مثيرة للإعجاب بالفعل، ولا سيّما من ناحية كم الأداء الذي يمتلكونه، حيث يبدو بأنّ الدرّاجة تنعطف على نحوٍ جيّد للغاية، وتتوقف بشكل جيد كذلك، كما أنّ سرعتها القُصوى أعلى بكثير من درّاجتنا. أعتقد بأنّها إحدى الدرّاجات المثالية على هذه الحلبة".

يُشار إلى أنّ دوكاتي قد هيمنت على سباقات ريد بُل رينغ منذ عودة الحلبة إلى الروزنامة في 2016، حيث فاز أندريا دوفيزيوزو بثلاث جوائز هناك.

وبعد أن توقّع أن يكون رينز منافسًا على الفوز الأسبوع الماضي، عاد درّاج دوكاتي من جديد ليرشّح سوزوكي للتواجد في مجموعة الصدارة خلال سباق يوم غد الأحد.

إذ وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رؤيته لدرّاجة سوزوكي بالمقارنة مع دوكاتي، قال دوفيزيوزو أنّ الكبح القوي لها، الانعطاف والسحب يسمحون لدراجة سوزوكي بتعويض تأخّرها على صعيد الطاقة نوعًا ما.

"أعتقد بأنّها درّاجة جيّدة للغاية على الكبح، مشابهة لنا بشكل كبير، بل وأفضل بكثير في منتصف المنعطفات" قال الإيطالي.

وأكمل: "إنهم كذلك يستهلكون الإطارات على نحوٍ أقل بعض الشيء، ولهذا يظهر رينز ومير بأداء جيّد جدًا في نهاية السباقات. بمقدورهم أن يكونا سريعين بأداء ثابت، أكثر ثباتًا من الجميع في الوقت الحالي".