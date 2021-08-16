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كوارتارارو: سباق النمسا الممطر كان أوّل مرّة فكرت فيها في لقب الموتو جي بي

اعترف فابيو كوارتارارو درّاج ياماها أنّ اللفّات الأخيرة الممطرة من سباق النمسا في الموتو جي بي "كانت المرّة الأولى التي فكّر فيها في بطولة هذا الموسم".

كوارتارارو: سباق النمسا الممطر كان أوّل مرّة فكرت فيها في لقب الموتو جي بي

انضمّ كوارتارارو إلى مجموعة الصدارة المتكوّنة من مارك ماركيز، وخورخي مارتن، وفرانشيسكو بانيايا وجوان مير التي توقّفت في نهاية اللفّة الـ 25 من أصل 28 للانتقال إلى الدرّاجة الثانية مع تزايد حدّة الأمطار على حلبة ريد بُل رينغ.

وكان كوارتارارو يُنافس على منصّة التتويج حتّى تلك المرحلة، وواصل الضغط بقوّة عند بدء تهاطل الأمطار في اللفّة الـ 22 أثناء تواجده على إطارات الطقس الجاف.

لكن مع ازدياد الوضع سوءًا، اعترف كوارتارارو بأنّ تركيزه انتقل إلى فرصه في البطولة للمرّة الأولى هذا الموسم، واختار اتّباع الخيار الآمن عبر تغيير درّاجته على عكس عددٍ من الدرّاجين الآخرين – بمن فيهم الفائز براد بيندر – الذين جازفوا بالبقاء على الإطارات الملساء.

وتراجع كوارتارارو بعيدًا عن مراكز منصّة التتويج حينها، لكنّه عبر خطّ النهاية سابعًا ما سمح له بتعزيز أفضليّته في صدارة البطولة إلى 47 نقطة.

وقال الفرنسي: "كنت أفكّر في البطولة قليلًا للمرّة الأولى هذا العام. تعيّن عليّ المجازفة كثيرًا ولم أرد التعرّض لحادث غبيّ".

وأضاف: "كدت أن أقع عند المنعطف الأوّل عندما سقط مارك، بوسعكم رؤية أنّني كدت أن ألمسه. كانت تلك اللحظة المناسبة للتفكير في البطولة. وصلنا إلى النمسا متمتّعين بأفضليّة 34 نقطة وغادرناها بأفضليّة 47".

وأكمل: "سنقبل بذلك وأعتقد بأنّنا لم نتوقّع ذلك. لذا أعتقد بأنّ موقعنا جيّدٌ على صعيد البطولة، أريد المواصلة على هذا النحو".

واعترف كوارتارارو أنّ الانتقال إلى إطارات الأمطار "قلّص من ثقته" – بعد معاناته في تلك الأجواء على مدار جولتَي النمسا – لكنّه شدّد على أهميّة حقيقة قدرته على الفوز بالسباق الجاف على حلبة ريد بُل رينغ.

وقال في هذا الصدد: "كنت أتمتّع بشعورٍ جيّد في الأجواء الجافة وكنت أنتظر فحسب، أعتقد بأنّنا حافظنا على الإطارات بشكلٍ جيّد وكنّا لنتمتّع بوتيرة قويّة في نهاية السباق. كان ذلك مهمًا للغاية".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ ذلك سيكون مهمًا، تتبقى أمامنا سبع أو ثمانية سباقات، سنأخذ كلّ سباقٍ على حدة، والجولة المقبلة في سيلفرستون من بين المفضّلة لديّ".

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