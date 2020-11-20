كوارتارارو: سباق البرتغال يتعلّق أكثر بتحسيني لأدائي أكثر من الدرّاجة

تبخّرت منافسة الفرنسيّ على اللقب منذ جائزة كتالونيا الكبرى نهاية سبتمبر الماضي، حيث انتهت آماله نهائيًا في الجولة الماضية من خلال حادث.

وبشكلٍ مماثلٍ لجميع درّاجي ياماها في موسم 2020، فقد انتقد كوارتارارو الدرّاجة الأحدث، لكنّه يعتقد بأنّ جولة هذا الأسبوع الختاميّة على حلبة ألغارف ستتمحور أكثر حول تحسين نقاطه "السلبيّة" أكثر ن مجرّد العمل على درّاجة ياماها بنظرة على موسم 2021.

"كلّا ليست هذه جولة لوضع إعدادات معياريّة كوننا كنّا سريعين في جميع السباقات بذات الإعدادات تقريبًا" قال كوارتارارو الذي يتأخّر بـ 17 نقطة عن مركز الوصافة.

وأضاف: "أريد التحسّن على جميع الأصعدة، جميع النقاط التي لاحظت أنّها سلبيّة فيّ، ومحاولة التواجد على المسار والقول في نفسي: ما هي النقاط السلبيّة منذ بداية الموسم؟ أريد تغيير كلّ شيء في هذه الجائزة الكبرى والعمل بطريقة جيّدة ورؤية شعوري".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك يتمحور حولي أكثر من الدرّاجة. لكن بالتأكيد سنجري بعض الاختبارات، سنختبر بعض الإعدادات المهمّة للمستقبل".

وأردف: "إذ لدينا 70 دقيقة في الحصّة الأولى و70 في الثانية (مقابل 45 في السابق). لذا سيكون يومًا مهمًا لنا".

من جانبه قال مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها أنّ تركيزه لم يعد منصبًا على موقعه في الترتيب النهائيّ للبطولة، حيث يعتقد بأنّه من المهمّ محاولة الاستمتاع على الدرّاجة نهاية هذا الأسبوع، كون الوضع لا يُمكن أن يُصبح أسوأ بالنسبة لياماها.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتبر نهاية هذا الأسبوع تجارب أم مجرّد استمتاع، قال: "أعتقد بأنّه الجواب الثاني".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هذه حلبة يجب الاستمتاع عليها. إنّها مختلفة بالكامل، وتبدو ممتعة. قدت عليها بدرّاجة آر1 وكانت مدهشة. أعتقد بأنّها ستكون متطلّبة للغاية على درّاجة موتو جي بي، كون مقدّمة الدرّاجة سترتفع طوال الوقت".

واختتم بالقول: "إنّه السباق الأخير، وأريد الاستمتاع والحصول على بعض اللحظات الرائعة".