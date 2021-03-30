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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو: رواية أنّ دراجة ياماها سهلة المراس "انتهت"

قال فابيو كوارتارارو أنّ الروايات التي صنّفت دراجة ياماها في الموتو جي بي على أنّها سهلة المراس قد انتهت، حيث اضطر للضغط بأقصى ما لديه للظفر بالمركز الثاني خلال التجارب التأهيلية لجائزة قطر الكبرى.

كوارتارارو: رواية أنّ دراجة ياماها سهلة المراس "انتهت"

تمّ تصنيف دراجة "أم1" لسنوات على أنّها سهلة القيادة، بعد تمكّن يوهان زاركو وجوناس فولغر وفابيو كوارتارارو على امتداد المواسم الماضية من ركوب الدراجة وتحقيق منصات التتويج خلال مواسمهم الأولى معها.

وبرهنت دراجة "أم1 2020" على أنّها صعبة القيادة، حيث افتقرت للأداء مقارنةً بهيكل 2019.

وفي حين أنّ نسخة 2021 لديها قدرات انعطاف أفضل، أشار كوارتارارو بأنّه كان في حاجة للضغط على الدارجة بشكل أكبر مقارنةً بـ 2019 لتسجيل أزمنة سريعة.

"أعتقد بأنّني كنت أعاني مع دراجة 2020، لأنّ الاختلاف مقارنة بـ 2019 كان مع أسلوب قيادتي فكلّما ضغطت، كلّما كانت الأزمنة أبطأ" قال كوارتارارو بعد تصفيات السبت.

وأضاف: "مع دراجات 2020 و2021 أنت بحاجة لأن تضغط بأقصى ما لديك لتحظى بلفة جيدة وهذا ليس الأسلوب الذي أحبّذه عند ركوب الدراجة، لكنّها تعمل بهذه الكيفية".

وأكمل: "لذا، أعتقد بأنّ رواية ’’ياماها دراجة سهلة المراس‘‘ قد انتهت. علينا أن نضغط بأقصى ما لدينا لتحقيق أزمنة جيدة. كنت عدائياً بعض الشيء على الدراجة، لكنّني مرتاح هكذا".

وتابع: "علينا أن نعمل بتلك الطريقة خلال التصفيات ونحاول أن نقدّم سباقاً رائعاً على صعيد الوتيرة، لأنّ أسلوب القيادة يختلف بين التصفيات والسباق. وعلينا أن نفصل جيّداً بين هذين العملَين".

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وانطلق زميله بالفريق المصنعي مافيريك فينياليس بجواره على شبكة انطلاق السباق الافتتاحي لموسم 2021، بعد تغلّبه على دراج بيتروناس "أس آر تي" فالنتينو روسي في اللحظات الأخيرة من التصفيات ليحقق المركز الثالث.

وأظهر فينياليس أداءً قوياً على صعيد وتيرة السباق في التجارب الحرّة الرابعة، لكنّه اعترف بأنّه لا زال في حاجة لفهم نقاط قوّة دراجة "أم 1 2021" في ظروف السباق.

"من وجهة نظري، لا زلنا في حاجة لفهم نقاط قوّة الدراجة" قال فينياليس.

وأردف: "بالتأكيد هي ليست دراجة يسهل التجاوز على متنها، لكن هنا في قطر هناك العديد من الأماكن التي تخولك التجاوز دون الحاجة لدراجة سريعة".

واستطرد: "بالطبع سيكون ذلك صعباً لكن علينا نفهم كيف نستخرج كامل قدرات الدراجة عند التجاوز، ربّما يكون ذلك عبر الكبح بشكل متأخر أو زيادة السرعة عند الانعطاف. نعلم بأنّه في وسعنا التجاوز في العديد من الأماكن في قطر، لذا لدينا فكرة واضحة للغد عن الأماكن التي سنهاجم فيها".

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وأنهى فرانكو موربيديللي دراج "أس آر تي" التصفيات الأبطأ من ضمن دراجي ياماها بحلوله في المركز السابع بعد أن تصدّر التجارب الحرّة الثالثة وصنّفه دراج دوكاتي جاك ميلر على أنّه المرشّح الأبرز للفوز.

"يبدو أنّنا خسرنا بعض الأداء في المساء، لذا سنحاول في الغد الموازنة بين الأداء المختلف للدراجة" قال موربيديللي.

واختتم: "نكون سريعين في وضح النهار عندما تكون الشمس مشرقة، سريعين للغاية. ولكن بحلول المساء، لا زلنا سريعين لكن ليس بالقدر الكافي".

 
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كوارتارارو: فينياليس كان "يحلق في عالم آخر" في قطر

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