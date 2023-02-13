كوارتارارو: درّاجة ياماها لموسم 2023 "كابوسٌ" في وتيرة التصفيات

بدا بطل موسم 2021 متفائلًا ومتحمّسًا حيال زيادة قدر طاقة محرّك ياماها لموسم 2023 بعد مطالبته مرارًا بتعزيز السرعة القصوى للدرّاجة، وكان سعيدًا بجلب الصانع الياباني للكثير من المكوّنات الجديدة إلى تجارب سيبانغ.

لكنّه بقي حائرًا حيال خلال اليوم الأخير حيال سبب معاناته كثيرًا في محاكاة التصفيات على درّاجة 2023، لينتهي به المطاف في المركز الـ 19.

وقال حيال ذلك: "لديّ مشاعر مختلطة. أنا سعيدٌ بمسألة السرعة القصوى بالطبع، إذ طالبت بذلك منذ وقتٍ طويل".

وأضاف: "ومن ثمّ حصلت على الكثير من المكوّنات لاختبارها، أنا سعيدٌ بذلك".

وأردف: "لكنّ شعوري اليوم لم يكن رائعًا، كان الوضع جيّدًا في بعض الجوانب وأنا سعيدٌ جدًا بالشعور على الإطارات القديمة. كنت أسجّل 2:00 دقيقة على إطارات بعمر 22 لفّة تقريبًا".

وأكمل: "لكنّ الوضع كان بمثابة كابوسٍ عندما انتقلت إلى إطارات جديدة. لذا علينا معرفة عدم قدرتنا على تحقيق خطوة إلى الأمام على الإطار الجديد".

وواصل شرحه بالقول: "نعلم أنّ ذلك هو الأمر الأكثر أهميّة الآن كون لدينا هذه السباقات القصيرة والتصفيات. لسنا قادرين على تحقيق أيّ خطوة إلى الأمام في الوقت الحاضر. كنّا نعاني كذلك في التصفيات العام الماضي. لكنّ ذلك ليس سبب تأخّرنا بثانية كاملة، لا يبدو الوضع جيّدًا. آمل أن نجد حلًا بحلول جولة بورتيماو (الافتتاحيّة)".