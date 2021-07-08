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كوارتارارو: خلافة روسي في ياماها "مسؤوليّة ضخمة"

قال فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب بطولة الموتو جي بي أنّ هناك مسؤوليّة ضخمة بخلافته لفالنتينو روسي في صفوف فريق ياماها للموتو جي بي لموسم 2021 بالنظر إلى سقف التوقّعات العالي على صعيد النتائج.

كوارتارارو: خلافة روسي في ياماها "مسؤوليّة ضخمة"

بعد أن قدّم موسمًا رائعًا كناشئ في 2019 مع فريق بيتروناس ياماها الرديف على متن درّاج بخصائص "ب" حقّق عليها سبع منصّات تتويج وستّة أقطاب انطلاق أولى، تعاقد الصانع الياباني ياماها مع كوارتارار لينضمّ إلى الفريق المصنعيّ لموسم 2021 منذ مطلع العام الماضي.

كما حافظ الفريق على خدمات مافيريك فينياليس، ما كان يعني أنّ التعاقد مع كوارتارارو جاء على حساب مقعد روسي الذي قاد لصالح الفريق المصنعي لـ 15 موسمًا وحقّق معه أربعة ألقابٍ من أصل ألقابه السبعة في الفئة العليا.

وبالرغم من أنّ كوارتارارو أصرّ العام الماضي على أنّه "لا يُمكنه تعويض" روسي، فإنّ حقيقة عدم رغبة ياماها في انتظار روسي لتحقيق مستقبله من أجل دفع اهتمام دوكاتي بخدمات كوارتارارو كانت مهمّة.

وبعد موسمه المتذبذب في 2020 بسبب صعوبة قيادة درّاجة ياماها، قدّم الفرنسي أداءً باهرًا هذا الموسم حتّى الآن، حيث خرج منتصرًا من أربعة سباقات: الدوحة، البرتغال، إيطاليا وهولندا، وبات يتمتّع بأفضليّة 34 نقطة بالدخول إلى العطلة الصيفيّة.

وبحديثه في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال كوارتارارو أنّه لم يشعر بأيّ ضغطٍ إضافي منذ انضمامه إلى الفريق المصنعي، لكنّه اعترف بوجود مسؤوليّة كبيرة على صعيد خلافة روسي.

وقال الفرنسي: "أجل، أعتقد بأنّ الضغط أصبح مسألة طبيعيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّني واجهت ضغطًا طوال حياتي وأشعر بأنّ ذلك طبيعي الآن. لنقل أنّني تعوّدت على ذلك".

وأردف: "بالتأكيد ستصل إلى مرحلة يزداد فيها الضغط إن كنت تنافس على لقب البطولة مع بقاء سباق واحد، لكنّني أشعر بأنّ الضغط طبيعي في الوقت الحاضر".

وأكمل: "أمّا المسؤوليّة فهي ضخمة، كان الجميع ينتظر منّي نتائج رائعة بعد خلافتي لفالنتينو. لكنّني هنا، أعتقد بأنّني أقدّم عملًا رائعًا وأشعر بأنّ الفريق سعيدٌ وكذلك الميكانيكيون".

وواصل شرحه بالقول: "يعمل الفريق بأكمله بشكلٍ جيّد، وأعتقد بأنّ ذلك يُساعد كثيرًا".

وبعد النهاية الصعبة لموسم 2020، والتي تراجع فيها من صدارة البطولة إلى المركز الثامن في غضون ستّة سباقات، استعان كوارتارارو بخبراء نفسيين رياضيين في الفترة الشتوية.

وقال كوارتارارو أنّ ذلك ساعده لموسم 2021: "استعنت به مرّتين منذ نوفمبر 2020، وذلك غير كافٍ. هدفي الأساسي هو أن يُساعدني على الحفاظ على هدوئي، وقدّم لي بعض التمارين التي أقوم بها قبل التجارب أو عندما أشعر بأنّني بحاجة لذلك".

وأردف: "أذكّر نفسي بتلك التمارين كلّما شعرت بالغضب أو الانزعاج من شيء ما من أجل الحفاظ على هدوئي. لا شيء أكثر من ذلك. يتطلّب التمرين أقلّ من 5 ثوانٍ، لذا أقوم بذلك حتّى على الدرّاجة. إنّه سهلٌ وأشعر بأنّه يُساعدني".

واختتم بالقول: "أدركت في الشتاء الماضي أنّني أحتاج للعمل على النضج والخبرة. وكان العمل مع الخبر النفسي سبيلًا للحفاظ على الهدوء".

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كوارتارارو يقود درّاجة ياماها لموسم 2021 بطريقة "مُنافية لطبيعته"

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