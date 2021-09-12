كوارتارارو: "خطبٌ ما" حدث في الإطار في سباق أراغون

اعترف متصدّر البطولة أمسٍ السبت بشعوره بعدم امتلاكه لوتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج بالرغم من تأهّله ثالثًا، لكنّه تمتّع بثقة أعلى بعد حصّة التحمية صباح اليوم الأحد.

لكنّ كوارتارارو تراجع سريعًا إلى الخلف منذ بداية السباق، وبالكاد تمكّن من صدّ خورخي مارتن ليحلّ ثامنًا.

وبالنظر إلى انتصار فرانشيسكو بانيايا، فإنّ أفضليّة كوارتارارو في صدارة البطولة تقلّصت الآن من 65 إلى 53 نقطة.

وقال حيال ذلك: "توقّعت أن أكون ضمن المعركة على منصّة التتويج على إثر حصّة التحمية لأنّني حظيت بشعورٍ جيّد حتّى على الإطارات القديمة التي أكملت بها 26 لفّة".

وأضاف: "لذا لم يكن إطاري الخلفي يعمل بشكلٍ طبيعي منذ بداية السباق. تراجعت في الترتيب. الأمر الإيجابيّ الوحيد من هذا اليوم هو منافستي على مركزي، كنت أقاتل ولم أستسلم، حتّى عندما كنت سابعًا أو ثامنًا. قاتلت حتّى النهاية، ذلك أمرٌ إيجابي".

وبالرغم من تضرّر صدارته للترتيب العام، قال كوارتارارو أنّه "لا يعتقد بأنّ هذه بمثابة كارثة"، مضيفًا: "شعرت بشيء مختلف. سار شيء ما على نحوٍ خاطئ هذا اليوم".

وقال في هذا الصدد: "كان كلّ شيء طبيعيًا في 2019 ما عدا أخطائي على صعيد الإطار الأمامي. لكنّني لا أعلم ما حدث اليوم كي لا يعمل إطاري الخلفي منذ اللفّة الأولى".

وأردف: "نحتاج للتحقّق بشكلٍ معمّق، لا أريد وضع اللوم على أيّ شيء، لكن كان شعورًا غريبًا منذ اللفّات الأولى وحتّى نهاية السباق".

فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت