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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل

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كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل

قال فابيو كوارتارارو بأنّه لا يملك "أيّ فكرة" عن سبب خسارته "كلّ شيء" من ناحية الارتياح مع الإطارات على متن دراجة ياماها خلال سباق جائزة ترويل الكبرى.

حلّ كوارتارارو في المركز الثامن بعد معاناته خلال الجولة الثانية على حلبة أراغون يوم الأحد، ليخسر المزيد من النقاط لصالح صاحب المركز الثالث ومتصدر الترتيب العام جوان مير إذ أصبح الفارق بينهما 14 نقطة.

واعترف الفرنسي بأنّه كان يخسر التماسك بنسق "عدائي" منذ اللفة الأولى، لكنه لا يُلقي باللوم في ذلك على اختياره لإطارات "ميديوم" في الأمام والخلف حيث سيطر زميله فرانكو موربيديللي على مجريات السباق وفاز به على ذات التركيبة.

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"الإطارات كانت مقبولة" قال كوارتارارو، مضيفاً: "فاز فرانكو وقدّم سباقاً رائعاً على ذات التركيبة على متن دراجة ياماها".

وأكمل: "لذا، خيار الإطارات كان جيداً. عندما كنت في الخلف أردت الدوران بنفس الوتيرة التي أظهرتها في التجارب الحرة الرابعة، لكن بمجرد أن أقوم بالتسارع أبدأ بخسارة التماسك بنسق عدائي، ولهذا السبب لم أكن سعيداً للغاية لأنّني كنت مسروراً بالعمل الذي قمنا به في الصباح".

وتابع: "لكن بمجرد أن وصلنا للسباق لم أشعر بالارتياح وخسرت التماسك منذ اللفة الأولى. إنّه أمر غريب للغاية، لا أعلم لماذا، لكنه حقاً غريب".

كما صرّح كوارتارارو بأنّ التحسن الذي حققه بين جولتَي أراغون كان "ضئيلاً" مقارنةً بمنافسيه ويشعر بأنّه يعاني أكثر عند إقامة سباقَين على نفس الحلبة.

وقال في هذا الصدد: "كان أمراً صعباً، لأنّ أداء فرانكو كان ثابتاً للغاية وتحسّن أكثر".

واستدرك: "أحرزنا تقدّما منذ السباق الأوّل لكنه كان ضئيلاً".

واستطرد: "افتقرنا للثبات في الأداء، أيضاً مافيريك (فينياليس) كان سريعاً للغاية في السباق الأوّل هنا، وكان المرشح الأبرز لكنه حلّ في المركز الرابع".

واسترسل: "اليوم أكمل سباقه أمامي بنصف ثانية. في نهاية المطاف من الصعب فهم ما حصل".

واختتم: "عندما يُقام سباقان على نفس الحلبة فإنّنا نعاني، ما عدا فرانكو الذي تحسّن كثيراً".

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