كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"

عانى متصدّر البطولة ليكتفي بالمركز الثامن في سباق جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الكبح، كما أنّ ذلك جاء بعد اكتفائه بالمركز السابع في جائزة التشيك الكبرى بالرغم من سيطرته في أوّل جولتَين في خيريز الشهر الماضي.

ولم يتمتّع كوارتارارو بأيّ تماسك يومَي الجمعة والسبت في النمسا واكتفى بالمركز الـ 10 في التصفيات بالرغم من تحقيقه "لخطوة" على صعيد الإعدادات، لكنّه سينطلق تاسعًا في السباق بعد تطبيق عقوبة يوهان زاركو.

وعندما سُئل إن كانت جائزة ستيريا الكبرى ستكون بمثابة سباق نجاة، قال كوارتارارو: "سأهاجم لأنّني أعتقد بأنّه من المهمّ عدم البقاء في موقعي، أو حتّى التراجع إلى الخلف".

وأضاف: "لن يتمحور السباق حول النجاة، بل حول العودة والتقدّم. سنبذل أقصى جهدنا".

وسينطلق كوارتارارو إلى جوار أندريا دوفيزيوزو الفائز بالسباق الماضي، حيث أشار الفرنسيّ إلى أنّه يملك الآن درّاجًا "قويًا" لاتّباعه والتركيز على السير على خطى دوكاتي ضمن تقدّم دوفيزيوزو المتوقّع في الترتيب.

"أعتقد ذلك، لدينا درّاجٌ رائع لاتّباعه" قال زكوارتارارو عندما سُئل إن كان بوسعه الاستفادة من التأهّل بجوار دوفيزيوزو.

وأضاف: "سأحاول لكن بالتأكيد سيتعافى ويتقدّم إلى الأمام وسأبذل كلّ ما في وسعي... في كلّ مرّة سيتجاوز فيها أحدهم فإنّني سأحاول تجاوزه كذلك".

وأردف: "لكنّنا نحتاج أوّلًا لتقديم انطلاقة قويّة. إنّه جيّدٌ جدًا في ذلك، وبالنسبة لوتيرتنا فإنّها ليست سيّئة جدًا".

وأكمل: "نحتاج لرؤية موقعنا وأين يُمكننا التجاوز بدرّاجتنا، لا أعتقد بأنّ هناك الكثير من الأماكن. أريد تقديم لفّة أولى قويّة. ذلك مهم، ومن ثمّ أتبع دوفيزيوزو".