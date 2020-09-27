كوارتارارو: تعليقات ماركيز لم تكن حافزًا لي للفوز في برشلونة

نشرت هوندا مقابلة مع بطل العالم المصاب ماركيز الأسبوع الماضي زعم فيها الإسباني بأنّه "توقّع المزيد" من كوارتارارو على إثر انتصارَيه مطلع الموسم في خيريز.

واقتصر كوارتارارو على 33 نقطة في السباقات الأربعة التالية من أصل 100 ممكنة.

لكنّ الفرنسيّ عاد بقوّة اليوم الأحد في كتالونيا ليُسجّل فوزه الثالث في هذا الموسم وينتزع الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وأصرّ كوارتارارو على أنّ تعليقات ماركيز لم تجُل خاطره وأنّه يتّفق معها في الحقيقة.

"تحدّثت إلى ماركيز يوم الخميس عندما كان هنا" قال كوارتارارو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت تعليقات ماركيز قد حفّزته.

وأضاف: "لكن لا، حتّى لو لم يُدلِ بتلك التعليقات لقدّمت ذات الأداء على الدرّاجة اليوم".

وأردف: "لكنّه مُحقٌ كذلك، كوني توقّعت أن أكون أفضل قليلًا".

وأكمل: "إنّه مُحق. ليس لديّ مشكلة مع تلك التعليقات، لكن الأمر الجيّد هو عودتنا إلى منصّة التتويج".

أمّا بخصوص سباقه الذي انتزع صدارته في اللفّة التالية بعد تجاوز فالنتينو روسي وكذلك زميله فرانكو موربيديللي، قال كوارتارارو: "كان سباقًا صعبًا بصدق. قدّمت انطلاقة جيّدة لكنّني كنت رابعًا. ومن ثمّ ارتكب جاك ميلر خطأً وعلمت أنّ تلك هي اللحظة المثاليّة لتجاوزه".

وأضاف: "وعندما انتزعت الصدارة فقد بقي فرانكو خلف لخمس أو ستّ لفّات. كانت وتيرتنا سريعة وبدأت حينها بتدمير الإطارات بسبب الوتيرة السريعة".

وأردف: "كنت أبطأ بثلاث ثوانٍ في النهاية، لكن ليس لأنّني كنت متحكّمًا في الأمام. كنت أضغط بأقصى ما في وسعي، لكن للأسف يصعب فهم سرعة مير وأليكس رينز".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّه كان من المهمّ تقديم أداء جيّد في القسم الأوّل من السباق في الظروف الأفضل".