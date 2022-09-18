كوارتارارو تعرّض لحادثٍ آخر أثناء عودته إلى مرآب فريقه بعد حادثه مع ماركيز في أراغون
كشف فابيو كوارتارارو أنّه تعرّض لحادثٍ على الدرّاجة الناريّة الخفيفة في طريق عودته إلى خطّ الحظائر بعد حادثه مع مارك ماركيز ضمن سباق جائزة أراغون الكبرى.
انزلق ماركيز عند خروجه من المنعطف الثالث في اللفّة الأولى وباغت كوارتارارو على حين غرّة ووقع احتكاكٌ بينهما.
وسقط كوارتارارو فورًا وعانى من بعض الحروق في صدره بسبب انزلاقه على الأسفلت، لكنّه لم يتعرّض لأيّة إصابات بالغة.
وكشف كوارتارارو أنّه كان طرفًا في حادثة ثانية أثناء عودته إلى خطّ الحظائر بعد أن تعرّض المارشل الذي ينقله لحادثٍ، لكنّه لم يتعرّض لأيّة إصابات.
وقال الفرنسي: "أشعر بالألم وبعض الحروق، لكن ما حدث مؤسف كونها المرّة الأولى التي أتمتّع فيها بشعورٍ جيّد في أراغون على مرّ الأعوام ومن ثمّ تعرّضت لحادث في المنعطف الثالث".
وأضاف: "لكنّني أواجه سباقات صعبة مؤخّرًا، لكنّني لا أزال متمتّعًا بالحافز للقيام بالمزيد في السباقات المقبلة".
وأردف: "تعرّض المارشل لحادث على الدرّاجة الخفيفة بعد الحادث. تعرّضت لحادثٍ ثاني وكان بسرعة عالية في الحقيقة. لم أنزع خوذتي بعد في تلك المرحلة لحسن الحظ".
وأكمل: "لكن كلّ ما عانيت منه من الحادث الأوّل".
ولم يضع الفرنسي اللوم على ماركيز، حيث قال: "انعطف مارك بشكلٍ جيّد لكنّه عانى من انزلاق. كان لديّ تماسكٌ أفضل، ولم أتوقّع أن يكون هناك، واصطدمت به من الخلف".
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