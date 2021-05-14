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كوارتارارو: تحمية الإطارات "كارثيّة" في لومان

قال فابيو كوارتارارو أنّ تحمية الإطارات في الأجواء الباردة في لومان خلال مجريات الجمعة من جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي كانت كارثيّة بعد سلسلة الحوادث.

كوارتارارو: تحمية الإطارات "كارثيّة" في لومان

كان درّاج ياماها مسؤولًا عن واحدٍ من تسعة حوادث شهدتها الفئة العليا خلال حصّتي الجمعة عندما سقط عن درّاجته ياماها في فترة ما بعد الظهر.

وفي حين أنّ الجميع كان على ما يرام، كما تواجد كوارتارارو ثانيًا خلف يوهان زاركو في الحصّة الثانية الأسرع، قال الفرنسي أنّ عمليّته الأخيرة على يده اليمنى كانت "غريبة" لكنّ شعوره كان على ما يرام، مُشيرًا إلى افتقاره لبعض السرعة في الأجواء الرطبة.

وقال حيال ذلك: "أجل كان شعوري بيدي غريبًا بعض الشيء، لكنّها على ما يرام. بالنسبة للأحوال الجويّة الجافة فالوضع جيّد، لكنّ تحمية الإطارات كارثيّة بالنسبة للجميع على ما أعتقد".

وأضاف: "عادة ما أكون جيّدًا في ذلك، لكنّني لم أصل إلى مستوى جيّد. ليس ذلك سهلًا، لكنّني أشعر أنّنا نفتقر لبعض السرعة في الأجواء الرطبة".

وأكمل: "أعتقد بأنّني أردت الاعتناء كثيرًا بالإطار بالمقارنة مع درّاجي ياماها الآخرين. لذا لا يزال علينا تحليل ذلك، لكنّنا نفتقر لبعض الشعور والمزيد من السرعة".

ويشعر كوارتارارو أنّ مسألة تحمية الإطارات في لومان ازدادت سوءًا نتيجة حقيقة اضطرار السائقين للبقاء بمُحدّد السرعة لفترة طويلة جدًا بخروجهم من خطّ الحظائر الذي يمتدّ مخرجه حتّى المنعطف الثالث.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ مُحدّد السرعة يتواصل لفترة مفرطة. ليس ذلك بالأمر الرائع، من الصعب تحمية الإطار، لكنّ وتيرتي كانت جيّدة في التجارب الحرّة الثانية".

كما شاطره زميله مافيريك فينياليس الرأي، حيث قال: "كان يومًا صعبًا. لن أقول أنّه كارثي، لكنّ العبارة الأنسب هي صعب، كون الأمر أشبه بالتواجد على الجليد في اللفّات الأولى، خاصة على الجانب الأيسر".

وأضاف: "الجانب الأيمن جيّد منذ الوهلة الأولى، لكنّني الجانب الأيسر يتطلّب لفّتين إلى ثلاث".

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موتو جي بي: زاركو في صدارة التجارب الثانية المليئة بالحوادث في فرنسا

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