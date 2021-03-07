كوارتارارو "تائه تمامًا" في محاولة إعادة التأقلم مع دراجة ياماها في تجارب قطر

عاد صاحب الانتصارات الثلاثة في "الموتو جي بي" إلى الحلبة للمرة الأولى كدراج مصنعي لياماها يوم أمس السبت في قطر، حيث أنهى اليوم الأوّل من التجارب في المركز الـ 15 بعدما أكمل لفّات أكثر من أيّ دراج آخر برصيد 69 لفّة.

وكان كوارتارارو من بين مجموعة درّاجين حاليين اختبروا درّاجة شوارع على حلبة برشلونة الشهر الماضي من أجل الاستعداد للعودة إلى منافسات البطولة لهذا الموسم.

لكن وبعد إنهائه لمجريات السبت بفارق 1.1 ثانية عن الصدارة، اعترف كوارتارارو بأنّ الانتقال من قيادة درّاجة الشوارع لياماها "آر1" إلى درّاجة "ام1" تطلّب منه وقتًا للتأقلم.

فقال: "لقد كان يومًا جيّدًا، أنا سعيد للغاية في الواقع".

وأضاف: "عانيت كثيرًا للتأقلم من جديد مع الدراجة، حيث أعتقد بصراحة أنني أمضيت نصف اليوم في محاولة الانتقال من قيادتي لدراجة آر1 إلى دراجة ام1، حيث كنت تائهًا للغاية خلال ذلك".

وتابع: "لكنني سعيد في النهاية كوني شعوري كان رائعًا مع انقضاء اليوم، خضنا يوم تجارب جيّد في الحقيقة".

وأكمل: "شعور جيّد أن تكون درّاجًا مصنعيًا، أحب الأجواء هنا في الفريق وأعتقد بأنّني سأتحسّن خطوة بخطوة".

وبالرُغم من تجميد تطوير المحرك لموسم 2021، كشفت ياماها خلال حدث إطلاقها بأنّ مهندسيها في اليابان قد طوروا مجموعة تحديثات للدراجة من أجل التجارب.

حيث اختبر كوارتارارو هيكلًا جديدًا يوم أمس السبت، لكنّه أوضح بأنّ عدم تأقلمه السريع مع الدراجة جعل من المستيحل معرفة ما إذا كان الهيكل الجديد يمثّل تطورًا عن نسخة 2020.

فقال: "اختبرنا الهيكل الجديد، لكن وكما قلت، فقد أمضيت نصف اليوم لمحاولة إعادة التأقلم مع الدراجة، لذلك لا يُمكنني القول إذا ما كان هيكلًا أفضل أم لا. ولكن لدينا يوم إضافي لاختباره بشكل جيّد، وأشعر أن بمقدوري الشعور بالتفاصيل على نحوٍ أفضل الآن".