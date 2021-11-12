كوارتارارو "تائه تمامًا" على دراجة ياماها بعد تجارب الجمعة في فالنسيا

أكمل كوارتارارو تجارب الجمعة في المركز الـ 11 الإجمالي بعدما عانى من حادثة في وقت مبكّر من التجارب الحرة الثانية عند المنعطف الثاني.

وعندما استأنف الحصة قال بأنه "لم يتمكن من قيادة الدراجة مثلما كان طوال العام".

"كنت تائهًا، تائهًا تمامًا" قال كوارتارارو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان شعوره على الدراجة مختلفًا اليوم عمّا كان طوال العام.

وأضاف: "تعرضت لحادثة ولا أعلم لماذا. ذلك أسوأ شيء يمكن أن تختبره عندما تسقط ولا تعرف السبب".

وتابع: "تقوم بكل شيء على نحوٍ جيّد ويصبح القسم الأمامي عدائيًا جدًا، تُغلق المكابح الأمامية بشكل مفرط كذلك ولا تفهم سبب ذلك".

وأكمل: "الدراجة كانت عدائية للغاية اليوم، لم أتمكن من القيادة مثلما فعلت طوال الموسم. لذلك نحن بحاجة لإيجاد أمر ما، كونه من الصعب هكذا تعويض الوقت وأن نقدم أداءً ثابتًا، كما أننا حتى بطيئون للغاية، علينا إيجاد حل".

وعند سؤاله إذا ما كانت مشاعره اليوم مشابهة لتلك التي عانى منها في فالنسيا العام الماضي، اعترف الفرنسي أنها كانت كذلك وأشار إلى أن دراجته ياماها "عدائية جدًا" عن الانعطاف.

فقال: "لأكون صريحًا، نعم، مشاعر مشابهة جدًا. دعونا نقول أننا لا نعرف ما يحدث. لا نعرف موقعنا وليس لديّ شعور بالقسم الأمامي".

وأردف: "الدراجة تنعطف بشكل جيّد، لكنه عدائي ولا شعور في الأمام. لذلك نحن تائهون بعض الشيء، أنا تائه اليوم، لكن الفريق يبحث فيما إذا كان هنالك أمر غريب".