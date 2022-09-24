كوارتارارو "تائهٌ" بعد تصفيات اليابان الممطرة

عانى درّاج ياماها عادة في الأجواء الممطرة على متن درّاجة "ام1"، لكنّه كان قويًا في جائزة إندونيسيا الكبرى الممطرة في مارس الماضي وحلّ ثانيًا في السباق، كما كان ضمن العشرة الأوائل في التجارب الحرّة الثانية صباح السبت في موتيغي.

لكنّه لم يتمكّن من تحقيق مركزٍ أفضل من التاسع في التصفيات وكان على بُعد 1.1 ثانية عن زمن قطب الانطلاق الأوّل.

وقال الفرنسي: "لست سعيدًا لأنّني توقّعت نتيجة أفضل بكثير. لا أزال لا أعلم كيف يُمكن أن تدخل القسم الثاني وتُسجّل 1:56.7 دقيقة منذ المحاولة الأولى ولا تتمكّن من تحسين ذلك مطلقًا".

وأضاف: "أشعر بشيء ما، لكن عندما ننظر إلى البيانات فلا نجد شيئًا. لذا كنت تائهًا بعض الشيء على هذه الحلبة في الأمطار".

وأكمل: "الشعور جيّد، لكن لا نعلم كيف نستخرج الزمن... كنّا بعيدين بثانية عن قطب الانطلاق الأوّل".

وأردف: "ذلك فارق كبيرٌ جدًا، لكنّه ليس سيّئًا جدًا بالمقارنة مع السابق، لكن من الصعب فهم ذلك".

وسينطلق غريمه فرانشيسكو بانيايا من المركز الـ 12، بينما سيتواجد أليكس إسبارغارو في المركز السادس في سباق الأحد المتوقّع أن يكون جافًا.

ويعي الفرنسي حقيقة أنّ فرص التجاوز على متن درّاجته ياماها ستكون محدودة نسبيًا بالمقارنة مع دوكاتي وأبريليا.