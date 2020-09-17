كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل

سيطر درّاج بيتروناس ياماها على الجولتين الافتتاحيّتين في خيريز، بالرغم من أنّه اعترف حينها بأنّ درّاجة ياماها لهذا العام لا تسهل قيادتها.

وبعد أن سجّل 20 نقطة فقط في السباقات الثلاثة في برنو وريد بُل رينغ، علم كوارتارارو أنّ سباقَي ميزانو هذا الشهر سيتناسبان مع ياماها، لكنّه كان قلقًا من أنّ مشاكل الدرّاجة لن تتبخّر بسهولة.

لكنّ الفرنسي تعرّض لحادث في السباق وأمضى أغلب تجارب الثلاثاء في ميزانو في اختبار هيكلٍ، وذراع تأرجح وعادم وإعدادات إلكترونيّة جديدة.

لكنّه قال بأنّ المشاكل الناتجة عن المحرّك و" جزئيًا عن الهيكل" لم تتحسّن، بالرغم من أنّه اعترف بأنّه بدأ يتأقلم مع هذه المشاكل.

"للأسف كلّا" قال كوارتارارو عندما سُئل من موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هذه المكوّنات الجديدة قد حلّت المشاكل السابقة.

وأضاف: "هناك شيئان مختلفان بالكامل: نحن نعاني من المحرّك، وهناك مشاكل نسبيّة في الهيكل، وكانت الإعدادات الإلكترونيّة التي اختبرناها تُحاول تعويض ذلك قليلًا".

وأكمل: "لكن لم يتحسّن أيّ شيء من تلك الناحية مثلما كنّا نأمل".

وأردف: "بالطبع لست أقود مثلما فعلت في خيريز، لكنّني أتعوّد على الدرّاجة والوضع صعبٌ حتّى على هذه الحلبة".

ثمّ تابع: "لكنّني سعيدٌ لأنّنا اختبرنا بعض الأشياء التي ساعدتنا، لكنّ ذلك لم يحلّ المشاكل".

وبتوسّعه أكثر في مسألة التعوّد على مشاكل ياماها، قال كوارتارارو: "أعتقد بأنّني أعاني أكثر من درّاجي ياماها الآخرين، كون مافيريك فينياليس، وفرانكو موربيديللي، وفالنتينو روسي يملكون خبرة أكبر منّي في الموتو جي بي".

وأضاف: "بالتأكيد لديهم بعض المشاكل المشابهة، كان كلّ شيء مثاليًا العام الماضي وحققنا سبع منصّات تتويج، كانت الدرّاجة جيّدة جدًا حينها".

وأردف: "نحتاج للتأقلم الآن. أعاني كثيرًا، لكنّني أقود بشكلٍ مختلف، وأتحكّم في عتلة الوقود بشكلٍ مختلف، وكذلك عبر جسدي".

واختتم بالقول: "لا يُمكنني شرح ما أفعله بالتفصيل، لكنّني أقود بطريقة مختلفة عمّا فعلته في خيريز".