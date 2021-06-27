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كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين

اعترف فابيو كوارتارارو أنه "بحاجة لأن يكون ذكيًا" ضمن معركته مع مافيريك فينياليس زميله في صفوف ياماها في سباق جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي.

كوارتارارو "بحاجة للتحلّي بالذكاء" في معركته مع فينياليس في سباق أسين

سينطلق فينياليس من المركز الأوّل للمرة الأولى هذا الموسم، متقدمًا على كوارتارارو بفارق 0.071 ثانية ضمن معركة محتدمة شهدتها التصفيات بين الثنائي في أسين بالأمس.

ويبدو بأن كوارتارارو يملك وتيرة السباق الأقوى على الساحة، حيث سيدخل سباق اليوم وهو متقدمّ بفارق 22 نقطة في صدارة الترتيب، في حين سينطلق أقرب منافسيه المتمثلين في ثلاثي دوكاتي فرانشيسكو بانيايا، يوهان زاركو وجاك ميلر خلفه في المراكز الثالث، الخامس والسادس على الترتيب.

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في المقابل، أظهر فينياليس وتيرة مقاربة لزميله، ما يؤسس لأول معركة متقاربة بين الثنائي كدرّاجَين مصنعيين.

"أعتقد بأنه علينا أن نتحلّي بالذكاء في معركتنا مع مافيريك، كونه صحيح على الورق أن كلانا يملك وتيرة قوية بالفعل" قال كوارتارارو.

وأضاف: "لذا أعتقد أنه وفي حال أردنا المناورة بشكل ما، فسنحتاج لأن نكون أذكياء في اللفة الأولى ونرى ما سيحدث في النهاية".

وتابع: "لكن ذلك سيعتمد على ظروف السباق. لديّ شعور كبير بالمنافسة على الفوز، فليس معنى أن أقرب منافسيّ سينطلقون خلفي ألّا أكون حريصًا".

وأكمل: "ما نزال في رأيي في بداية البطولة، ولم نصل حتى للمنتصف. لذا وفي حال كانت لديّ فرصة واحدة للمنافسة على الفوز، فسأبذل كل ما لديّ لاستغلالها".

وأردف: "سأتواجد على الحدود القصوى، ولكنني لست غبيًا، لذلك لن أرتكب الأخطاء، أو سأحاول عدم ارتكابها".

واختتم: "ستعتمد على الأمور على الوضع في السباق، لكنني الآن أشعر أن بمقدوري المنافسة على الفوز".

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