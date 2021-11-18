كوارتارارو بحاجة لرؤية تقدّم ياماها أولًا قبل توقيع عقد الموتو جي بي لموسم 2023

انطلقت التجارب الشتوية الأولى لموسم 2022 اليوم الخميس في خيريز، حيث أكملها كوارتارارو في المركز التاسع بفارق 0.707 ثانية عن الصدارة.

ومع تحمّس ياماها للتوقيع مع كوارتارارو لموسم 2023 وفي ظل أن موسم الانتقالات سيتحرك بشكل كبير خلال العطلة الشتوية، فقد أوضح بطل موسم 2021 أنه لن يوقّع أي شيء قبل أن يرى ما ستجلبه ياماها مع دراجتها في تجارب سيبانغ الشتوية في فبراير/شباط المُقبل.

فقال عند سؤاله عن عقده لموسم 2023 مع ياماها: "لا. أعتقد بأن الوقت ما يزال مبكرًا. لا أريد توقيع أي شيء قبل تجارب ماليزيا على أقل تقدير: أرغب أولًا برؤية تطوّر دراجتنا".

وأضاف: "أعتقد بأن ذلك طبيعي. لا أرى أنه من الطبيعي التوقيع لموسم 2023 من دون أن نبدأ موسم 2022، لذلك أعتقد بأنني أعلم أين تقع قيمتي".

وتابع: "سأنتظر قليلًا لرؤية أين سيكون موقع ياماها، ولا سيّما من ناحية تطوّر الدراجة الجديدة من عدمه في سيبانغ".

وأكمل: "أنا أريد أمورًا مهمة للغاية. بعد ذلك، وإذا لم أجد ما أريده، فإنهم سيحاولون وسيكون هنالك تحسّن بسيط، وهذا أمر جيّد".

وأردف: "لكن وإذا رأيت بأنهم سلكوا وجهة مختلفة تمامًا، فيمكن لذلك أن يؤثر على مستقبلي مع ياماها".