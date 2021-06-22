كوارتارارو: المركز الثالث "ذهبي" بعد معاناتي طوال عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا

كان من المتوقّع أن تتناسب حلبة ساكسنرينغ مع درّاجة ياماها، لكن تبيّن أنّ الحال عكس ذلك بعد أن كان أداء درّاجة الصانع الياباني ضعيفًا في المقطع الثاني الطويل الأيسر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وبالرغم من تأهّله على الصفّ الأوّل وإظهاره لوتيرة قويّة على صعيد السباق خلال المحاكاة في التجارب، تراجع كوارتارارو إلى المركز السادس في اللفّات الأولى وعانى للتجاوز ما أبعده عن معركة الصدارة.

وعبر الفرنسي خطّ النهاية متأخّرًا بأكثر من ستّ ثوانٍ عن الفائز مارك ماركيز في المركز الثالث، لكنّه عزّز أفضليّته في صدارة البطولة إلى 22 نقطة أمام يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي الذي أكمل السباق ثامنًا.

وقال كوارتارارو: "أجل، منصّة التتويج هذه ذهبيّة. عانينا طوال عطلة نهاية الأسبوع وكنت خلف تاكاكي ناكاغامي في حصّة التحمية وكنت أخسر عُشرين من الثانية على الأقل في المنعطف السابع، وكان الأمر كذلك في السباق".

وأضاف: "لنقل أنّني عانيت كثيرًا وأشعر أنّ منصّة التتويج هذه ذهبيّة لأنّني قاتلت حتّى النهاية، بذلت كلّ ما في وسعي وذلك مهمٌ للغاية بالنسبة للفريق لأنّنا عانينا طوال عطلة نهاية الأسبوع. كنّا بطيئين للغاية في المنعطفين السادس والسابع".

وأكمل: "أتطلّع قدمًا إلى أسين كونها إحدى حلباتي المفضّلة وياماها ستكون رائعة هناك".

واعترف كوارتارارو أنّ حدّه من الضرر "مهم" لكنّه قال بأنّه لن يُقارب كلّ سباقٍ بهذه الطريقة، مُشيرًا إلى كيفيّة مقاربة ماركيز لمعركتهما في سباق تايلاند 2019 عندما كان على أعتاب اقتناص لقبه السادس.