كوارتارارو "المحبط" يصف جهوده في التصفيات بـ "غير الكافية مطلقًا"

عانى الفرنسي بشكلٍ عام على صعيد اللفّة الواحدة في 2022 بالمقارنة مع الموسم المنقضي الذي أحرز فيه خمسة أقطاب انطلاقٍ أولى وتواجد على الصفّ الأوّل في ما مجموعه 14 جولة.

أمّا في هذا الموسم فقد انطلق كوارتارارو من الصفّ الأوّل في خمس مناسبات فحسب، وهو ما تركه "مُحبطًا" اليوم لسبت على حلبة فيليب آيلاند بعد تواجده خلف غريميه فرانشيسكو بانيايا وأليكس إسبارغارو.

وقال الفرنسي: "أنا محبطٌ لأنّني بذلت الكثير في لفّة، ولم يكن ذلك كافيًا مطلقًا".

وأضاف: "لديّ خبرة الماضي لمعرفة ما يكون عليه الأمر لتقديم لفّة سريعة وتجاوزت الحدود القصوى هنا".

وأردف: "كدت أن أفقد السيطرة على مقدّمة درّاجتي في المنعطف الثالث خلال لفّتي السريعة. كلّ مرّة نقدّم فيها لفّة جيّدة لا تكون كافية مطلقًا. ذلك محبطٌ، لكنّ المركز الخامس مقبول".

وواصل شرحه بالقول: "حصلنا على نتائج أسوأ بكثير. لكن من المؤلم دائمًا التواجد على بُعد عُشرين أو ثلاثة من المتصدّرين".

وعندما سُئل عن استراتيجيّته للتصفيات بعد اختياره عدم التواجد خلف أيّ درّاجٍ آخر والتضحية بعامل السحب، قال الفرنسي: "ليست المسألة أنّني لا أريد التواجد خلف أيّ أحد. بل في كلّ مرّة أتواجد فيها خلف أحدهم يكون من الصعب للغاية تحمية الإطار الأمامي وتبدأ سرعتك بالتراجع".