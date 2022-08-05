كوارتارارو: اللفّة الطويلة في سيلفرستون "صعبة" على صعيد السلامة

سيتعيّن على كوارتارارو متصدّر البطولة تطبيق عقوبة اللفّة الطويلة في سيلفرستون يوم الأحد لقاء حادثه مع أليكس إسبارغارو في جولة أسين، حيث يشعر بأنّها عقوبة مبالغٌ فيها.

وحاول كوارتارارو التدرّب مرارًا على العقوبة في حصّتي الجمعة، حيث يتواجد القسم الأطول في الجهة الخارجيّة للمنعطف الـ 14.

وستمنحه إدارة السباق إشارة تطبيق العقوبة في اللفّة الأولى من السباق، وعليه تطبيقها في غضون ثلاث لفّات من تلقيه الرسالة.

وكان يوهان زاركو قد طبّق عقوبة اللفّة الطويلة في جائزة التشيك الكبرى في 2020 وكان قادرًا على الحفاظ على مركزه على منصّة التتويج، لكنّ كوارتارارو أشار إلى أنّه لا يُمكن تعلّم أيّ شيء من ذلك بالنظر إلى اختلاف تصميم الحلبتين، كما حذّر من مستويات السلامة بالنسبة لموقع القسم الطويل في سيلفرستون.

وقال: "التصميمان مختلفان، كما أنّني أعتقد بأنّه طبّق عقوبته قبل خمس أو ستّ لفّات من نهاية السباق".

وأكمل: "أمّا أنا فأحتاج لتطبيقها في البداية وآمل أن لا يبعثوا الرسالة في البداية لأنّني أعتقد بأنّ الموقع صعبٌ على هذه الحلبة. أعتقد بأنّ ذلك مهمٌ".

وأردف: "كما أنّ هناك أفضليّة طفيفة بالنسبة لي، لكنّ الوضع صعبٌ من ناحية السلامة. آمل أن لا يُوجّهوا العقوبة منذ اللفّة الأولى، لكن بدءًا من الثانية أو الثالثة من أجل السلامة".