كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه

كان الدرّاج السويسري الشاب طرفًا في حادثٍ مروّع أمسٍ السبت في تصفيات فئة الموتو 3 على حلبة موجيللو وتمّ نقله بالمروحيّة إلى المستشفى وقيل حينها أنّه في حالة حرجة للغاية.

وتوفّي دوباسكييه اليوم الأحد متأثّرًا بجروحه ضمن بيانٍ أصدرته الموتو جي بي صباحًا.

ووقف البادوك بأكمله دقيقة صمتٍ على شبكة الانطلاق قبيل السباق الرئيسي.

وسيطر كوارتارارو على السباق بعد سقوط غريمه فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي ليتّجه لتحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم.

وبعد أن أهدى انتصاره إلى دوباسكييه، اعترف كوارتارارو بأنّه كان يُفكّر في السويسري الشاب في كلّ مرّة عبر فيها عند منعطف "أرابياتا 2" الذي وقعت فيه الحادثة.

وقال الفرنسي بعد السباق: "كان يومًا غريبًا. كانت هناك الكثير من العواطف قبل السباق بصدق".

وأضاف: "تغمرني العواطف سريعًا في كلّ ظرف، لذا فإنّ بدء السباق بعد دقيقة الصمت تلك كان صعبًا للغاية وكلّ مرّة عبرت فيها المنعطف التاسع فإنّني كنت أفكّر في جايسون".

وأردف: "هذا الفوز له. أجل كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة في المجمل بالنسبة إلينا. أريد إهداء هذا الفوز لوالدته واليوم عيد الأمهات في فرنسا".

وأكمل: "ليس شعورًا رائعًا. تُحقّق الفوز لكنّك تخسر أحد أصدقائك. لذا ليس ذلك بالأمر السهل".

كما رفع كوارتارارو العلم السويسري ضمن مراسم منصّة التتويج الخافتة بعد السباق.

الفائز فابيو كوارتارارو، ياماها تصوير: صور موتورسبورت