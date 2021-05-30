تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث التالي / بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه
موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار عاجلة

كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه

اعترف فابيو كوارتارارو الفائز بجائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي أنّ انتصاره على حلبة موجيللو لم يأتي بمشاعر رائعة على إثر الوفاة التراجيديّة لجايسون دوباسكييه درّاج الموتو 3.

كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه

كان الدرّاج السويسري الشاب طرفًا في حادثٍ مروّع أمسٍ السبت في تصفيات فئة الموتو 3 على حلبة موجيللو وتمّ نقله بالمروحيّة إلى المستشفى وقيل حينها أنّه في حالة حرجة للغاية.

وتوفّي دوباسكييه اليوم الأحد متأثّرًا بجروحه ضمن بيانٍ أصدرته الموتو جي بي صباحًا.

اقرأ أيضاً:

ووقف البادوك بأكمله دقيقة صمتٍ على شبكة الانطلاق قبيل السباق الرئيسي.

وسيطر كوارتارارو على السباق بعد سقوط غريمه فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي ليتّجه لتحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم.

وبعد أن أهدى انتصاره إلى دوباسكييه، اعترف كوارتارارو بأنّه كان يُفكّر في السويسري الشاب في كلّ مرّة عبر فيها عند منعطف "أرابياتا 2" الذي وقعت فيه الحادثة.

وقال الفرنسي بعد السباق: "كان يومًا غريبًا. كانت هناك الكثير من العواطف قبل السباق بصدق".

وأضاف: "تغمرني العواطف سريعًا في كلّ ظرف، لذا فإنّ بدء السباق بعد دقيقة الصمت تلك كان صعبًا للغاية وكلّ مرّة عبرت فيها المنعطف التاسع فإنّني كنت أفكّر في جايسون".

وأردف: "هذا الفوز له. أجل كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة في المجمل بالنسبة إلينا. أريد إهداء هذا الفوز لوالدته واليوم عيد الأمهات في فرنسا".

وأكمل: "ليس شعورًا رائعًا. تُحقّق الفوز لكنّك تخسر أحد أصدقائك. لذا ليس ذلك بالأمر السهل".

كما رفع كوارتارارو العلم السويسري ضمن مراسم منصّة التتويج الخافتة بعد السباق.

الفائز فابيو كوارتارارو، ياماها

الفائز فابيو كوارتارارو، ياماها

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

المقال السابق

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

المقال التالي

بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه

بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل: أخطاء مرسيدس في موناكو تثبت أهمية مواصلة الضغط المكثّف

2
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

3
فورمولا 1

ماركو: على وولف النظر إلى أجنحته الأماميّة في ظلّ تحذيراته بالتقدّم باحتجاج

4
فورمولا 1

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

5
موتو 3

عاجل: وفاة دوباسكييه درّاج الموتو3 متأثرًا بإصاباته جرّاء حادثه المروّع في موجيللو

أحدث الأخبار
بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه
موتو جي بي

بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه

كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه
موتو جي بي

كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

ماركيز: فينياليس "مُحق في غضبه" بعد مناوشات تصفيات موجيللو
موتو جي بي

ماركيز: فينياليس "مُحق في غضبه" بعد مناوشات تصفيات موجيللو

موتو جي بي: كوارتارارو يهدي قطب الانطلاق الأوّل في موجيللي لدوباسكييه
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يهدي قطب الانطلاق الأوّل في موجيللي لدوباسكييه

أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: أخطاء مرسيدس في موناكو تثبت أهمية مواصلة الضغط المكثّف
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: أخطاء مرسيدس في موناكو تثبت أهمية مواصلة الضغط المكثّف

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

ماركو: على وولف النظر إلى أجنحته الأماميّة في ظلّ تحذيراته بالتقدّم باحتجاج
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: على وولف النظر إلى أجنحته الأماميّة في ظلّ تحذيراته بالتقدّم باحتجاج

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: فيتيل يمنحني الكثير من النصائح ضمن صداقتنا الجيدة

عاجل: وفاة دوباسكييه درّاج الموتو3 متأثرًا بإصاباته جرّاء حادثه المروّع في موجيللو
موتو 3 موتو 3

عاجل: وفاة دوباسكييه درّاج الموتو3 متأثرًا بإصاباته جرّاء حادثه المروّع في موجيللو

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

أحدث الأخبار

بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا: كان على الموتو جي بي عدم التسابق بعد وفاة دوباسكييه

كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو: الفوز في موجيللو ليس رائعًا بعد وفاة دوباسكييه

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُسيطر على سباق موجيللو المليء بالحوادث

ماركيز: فينياليس "مُحق في غضبه" بعد مناوشات تصفيات موجيللو
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: فينياليس "مُحق في غضبه" بعد مناوشات تصفيات موجيللو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.