كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي

تراجع كوارتارارو إلى المركز التاسع مع نهاية اللفة الافتتاحية من السباق بعد انطلاقه من المركز الخامس.

لكنّ دراج ياماها عاد ليشق طريقه نحو الصدارة بحلول اللفة 19 متجاوزًا خورخي مارتن، ليبتعد في الأمام بعد ذلك نحو فوزه الرابع في الفئة العليا بفارق 1.4 ثانية.

وبعد اعترافه بأنّه شعر كما "الناشئ" خلال جائزة قطر الكبرى الافتتاحية قبل أسبوع، قال الفرنسي عن فوزه في جائزة الدوحة: "لم أفز بالكثير من السباقات، لذلك هذا هو الفوز الأكثر خصوصية في مسيرتي بعد تقدمي من المركز التاسع".

وأضاف: "استمتعت كثيرًا بشعور التقدم والتجاوز عند منغطفات مثل العاشر والـ 15، حيث شعرت حينها أن بمقدوري الفوز بالسباق".

وتابع: "الأمر هذه المرة مختلف تمامًا عن الأسبوع الماضي عندما قدت مثل الهاوي بعض الشيء، مثل الناشئ كوني لم أكن ألعب بالخرائط أو الإطارات، لأقدم عكس ذلك تمامًا في السباق الثاني. إنه شعور جيّد أن أحقق الفوز وكذلك تواجد ثنائي فرنسي في المقدمة، لم نر ذلك منذ فترة طويلة على ما أعتقد، لذلك أنا سعيد جدًا بهذا الفوز".

وقد فاز كوارتارارو بالسباقين الافتتاحيين لموسم 2020، كما بدا في طريقه ليكون المرشّح للفوز بالبطولة، قبل أن يتسبب الأداء المتذبذب لبقية الموسم في صعوده منصة التتويج مرة واحدة أخرى فقط عندما فاز في برشلونة.

كما تمتعت ياماها ببداية قوية مشابهة لهذا الموسم، مع فوز مافيريك فينياليس هذا العام بالسباق الافتتاحي وكوارتارارو بسباق الدوحة على متن درّاجة "ام1" المحسّنة.

لكن كوارتارارو أصرّ على عدم الجزم بما إذا كانت الوتيرة التي أظهرتها ياماها في بداية 2021 حقيقة أكثر مما كانت عليه في ذات المرحلة من العام الماضي.

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فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يشعر بأنّ هذا الأداء مشجّعًا أكثر من بداية موسم 2020: "خطوة بخطوة. العام الماضي فزت بأول سباقين في خيريز، مع تقدمي بفارق 8 ثوان في السباق الثاني. لذلك سنتقدم خطوة بخطوة. تسابقنا مرتين على ذات الحلبة، لذلك أشعر بالثقة مع الدراجة وأن بمقدورنا أن نكون سريعين".

واختتم: لكن لا أرغب الجزم بأنها بداية مختلفة ومن ثم يتغير الوضع، لهذا فإنّ الوقت الحالي هو اللحظة التي أثق فيها في دراجتنا. في هذه اللحظة لدينا دراجة جيّدة للغاية".