كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
04 أبريل
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة
موتو جي بي / جائزة الدوحة الكبرى / أخبار عاجلة

كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي

قال فابيو كوارتارارو دراج ياماها أنّ فوزه في جائزة الدوحة الكبرى هو "الأكثر خصوصية" بين انتصاراته في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي

تراجع كوارتارارو إلى المركز التاسع مع نهاية اللفة الافتتاحية من السباق بعد انطلاقه من المركز الخامس.

لكنّ دراج ياماها عاد ليشق طريقه نحو الصدارة بحلول اللفة 19 متجاوزًا خورخي مارتن، ليبتعد في الأمام بعد ذلك نحو فوزه الرابع في الفئة العليا بفارق 1.4 ثانية.

اقرأ أيضاً:

وبعد اعترافه بأنّه شعر كما "الناشئ" خلال جائزة قطر الكبرى الافتتاحية قبل أسبوع، قال الفرنسي عن فوزه في جائزة الدوحة: "لم أفز بالكثير من السباقات، لذلك هذا هو الفوز الأكثر خصوصية في مسيرتي بعد تقدمي من المركز التاسع".

وأضاف: "استمتعت كثيرًا بشعور التقدم والتجاوز عند منغطفات مثل العاشر والـ 15، حيث شعرت حينها أن بمقدوري الفوز بالسباق".

وتابع: "الأمر هذه المرة مختلف تمامًا عن الأسبوع الماضي عندما قدت مثل الهاوي بعض الشيء، مثل الناشئ كوني لم أكن ألعب بالخرائط أو الإطارات، لأقدم عكس ذلك تمامًا في السباق الثاني. إنه شعور جيّد أن أحقق الفوز وكذلك تواجد ثنائي فرنسي في المقدمة، لم نر ذلك منذ فترة طويلة على ما أعتقد، لذلك أنا سعيد جدًا بهذا الفوز".

وقد فاز كوارتارارو بالسباقين الافتتاحيين لموسم 2020، كما بدا في طريقه ليكون المرشّح للفوز بالبطولة، قبل أن يتسبب الأداء المتذبذب لبقية الموسم في صعوده منصة التتويج مرة واحدة أخرى فقط عندما فاز في برشلونة.

كما تمتعت ياماها ببداية قوية مشابهة لهذا الموسم، مع فوز مافيريك فينياليس هذا العام بالسباق الافتتاحي وكوارتارارو بسباق الدوحة على متن درّاجة "ام1" المحسّنة.

لكن كوارتارارو أصرّ على عدم الجزم بما إذا كانت الوتيرة التي أظهرتها ياماها في بداية 2021 حقيقة أكثر مما كانت عليه في ذات المرحلة من العام الماضي.

اقرأ أيضاً:

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يشعر بأنّ هذا الأداء مشجّعًا أكثر من بداية موسم 2020: "خطوة بخطوة. العام الماضي فزت بأول سباقين في خيريز، مع تقدمي بفارق 8 ثوان في السباق الثاني. لذلك سنتقدم خطوة بخطوة. تسابقنا مرتين على ذات الحلبة، لذلك أشعر بالثقة مع الدراجة وأن بمقدورنا أن نكون سريعين".

واختتم: لكن لا أرغب الجزم بأنها بداية مختلفة ومن ثم يتغير الوضع، لهذا فإنّ الوقت الحالي هو اللحظة التي أثق فيها في دراجتنا. في هذه اللحظة لدينا دراجة جيّدة للغاية".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة

المقال السابق

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الدوحة الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: لم يتوقّع أحدٌ العدائيّة بين هاميلتون وروزبرغ

49دقيقة
2
فورمولا 1

أوكون: "لا مجال للخطأ" أمام ألبين ضمن المعركة على تسجيل النقاط في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

مشكلة الترس التفاضلي "أعاقت" فيرشتابن بشكلٍ واضح في البحرين

4
فورمولا 1

فيتيل لا يشعر بعد أنّه في بيته داخل سيارة أستون مارتن

5
فورمولا 1

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم

أحدث الأخبار
كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي
موتو جي بي

كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة

19س
روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر
موتو جي بي

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر

04-04-2021
كوارتارارو يشرح واقعة ميلر "المخيفة" في تصفيات قطر
موتو جي بي

كوارتارارو يشرح واقعة ميلر "المخيفة" في تصفيات قطر

04-04-2021
موتو جي بي: الناشئ مارتن يتقدم ثنائية براماك وينطلق أولًا في جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: الناشئ مارتن يتقدم ثنائية براماك وينطلق أولًا في جائزة الدوحة الكبرى

03-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

الأكثر شعبية اليوم

وولف: لم يتوقّع أحدٌ العدائيّة بين هاميلتون وروزبرغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لم يتوقّع أحدٌ العدائيّة بين هاميلتون وروزبرغ

أوكون: "لا مجال للخطأ" أمام ألبين ضمن المعركة على تسجيل النقاط في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: "لا مجال للخطأ" أمام ألبين ضمن المعركة على تسجيل النقاط في الفورمولا واحد

مشكلة الترس التفاضلي "أعاقت" فيرشتابن بشكلٍ واضح في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مشكلة الترس التفاضلي "أعاقت" فيرشتابن بشكلٍ واضح في البحرين

فيتيل لا يشعر بعد أنّه في بيته داخل سيارة أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل لا يشعر بعد أنّه في بيته داخل سيارة أستون مارتن

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم

مرسيدس بوسعها اكتساب أفضلية عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز في عملياتها على الحلبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بوسعها اكتساب أفضلية عبر الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز في عملياتها على الحلبة

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر

هوندا: المحرّك الجديد وفّر دفعة انسيابيّة لريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا: المحرّك الجديد وفّر دفعة انسيابيّة لريد بُل

أحدث الأخبار

كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: الفوز في الدوحة "الأكثر خصوصية" في مسيرتي

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يخرج منتصرًا أمام زاركو في الدوحة

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر

كوارتارارو يشرح واقعة ميلر "المخيفة" في تصفيات قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو يشرح واقعة ميلر "المخيفة" في تصفيات قطر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.