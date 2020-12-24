كوارتارارو: الدرّاجون يحتاجون للثقة في ياماها لحلّ مشاكل الدرّاجة

أكملت ياماها موسم 2020 بأكبر عدد انتصارات بين جميع المصنّعين في البطولة من خلال سبعة انتصارات، بالرغم من أنّ ثلاثة منها جاءت لصالح فرانكو موربيديللي على متن درّاجة 2019، كما كان الإيطالي أفضل درّاجي ياماها في الترتيب بحلوله وصيفًا.

وكان زميله كوارتارارو قد تصدّر الترتيب العام لأغلب فترات الموسم وحقّق ثلاثة انتصارات كذلك، لكنّ موسمه انهار ليُكمله ثامنًا في النهاية بعد 5 سباقات أخيرة كارثيّة.

وتبيّن أنّ درّاجة "ام1" الخاصة بموسم 2020 كانت غير ثابتة الأداء، وعانت من ذات مشكلة ياماها التقليديّة على صعيد ضعف التماسك الخلفيّ، إلى جانب ضعفٍ للاستجابة للانعطاف بالمقارنة مع سابقتها التي قادها موربيديللي.

وقال كوارتارارو: "ليست لديّ الكثير من الخبرة في الموتو جي بي، لكنّني أعتقد بأنّ لديّ فكرة جيّدة عمّا سأقوله لياماها، وما يُمكننا تحسينه وأعتقد بأنّنا نحتاج للوثوق بالفريق كذلك".

وأضاف: "من الجيّد كذلك إخبارهم بأنّ الدرّاجة ليست رائعة، ويحتاجون للعمل عليها، لكنّنا نحتاج كذلك للوثوق بقدرتهم على إنتاج درّاجة جيّدة مثل السابق، وكانت درّاجة العام الماضي أفضل مثالٍ بالنسبة لي".

وأكمل: "سأستفيد من اعتباري درّاجًا مصنعيًا ولا يسعني الانتظار لخوض هكذا النوع من الاجتماعات لدراسة أفكاري".

وعندما سُئل إن كانت ياماها قادرة على قلب تأخّرها في 2021 بالنظر إلى مواجهتها لذات المشاكل لعدّة أعوام، قال كوارتارارو: "هناك حل. كانت درّاجة العام الماضي تعمل بشكلٍ جيّد".

وأضاف: "لم أقد درّاجة 2017، لكنّ مافيريك فينياليس قال أنّها كانت تعمل بشكلٍ جيّد. هناك حل. يحتاجون لإيجاد طريقة لتحسين الجوانب التي نُعاني فيها، وأعتقد بأنّه بالنظر إلى البيانات مع فرانكو، فمن الواضح أنّنا نفتقر للانعطاف، وكذلك التماسك الخلفيّ".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ياماها متحفّزة لأنّها شاهدت أنّ درّاجة 2020 كانت كارثيّة في السباقات الأخيرة".

وأردف: "لا نحتاج لإخبارهم طوال الوقت بأنّ الدرّاجة لا تعمل. يرون ذلك ويعملون بجهد. سيجدون بعض الحلول وآمل أن نبدأ التجارب بشكلٍ جيّد. آمل أن يكونوا متحفّزين وجاهزين لإيجاد المشكلة".