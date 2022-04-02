كوارتارارو: الحصول على التماسك على درّاجة ياماها لموسم 2022 "مسألة حظ"

عانى كوارتارارو من بداية غير مستقرّة لموسمه الجديد، حيث عانى الفرنسي في طريقه للمركز التاسع في قطر، قبل أن يُقدّم أفضل عروضه في الأمطار في إندونيسيا ليحلّ ثانيًا هناك.

ولم يُخفِ الفرنسي عدم سعادته بافتقار ياماها للتقدّم وتحسين السرعة القصوى لدرّاجتها هذا العام، مُشيرًا إلى أنّه افتقر للكثير من التماسك في الإطار الخلفي في قطر.

وقال في هذا الصدد عشيّة انطلاق جائزة الأرجنتين الكبرى – بعد إلغاء مجريات الجمعة بسبب تأخّر وصول شحنات الفرق: لا أعلم كيف سنُحضّر للسبت والأحد".

وأضاف: "لأكون صادقًا فإنّه وضعٌ لا يُمكنك فعل الكثير فيه".

وأردف: "لا يُمكنك تحسين التماسك الخلفي من الدرّاجة، لكنّ مستوى التماسك من الحلبة مهمٌ جدًا، ومجل عمل درّاجتنا ضيّقٌ جدًا".

وأكمل: "عندما يكون لدينا الكثير من التماسك فإنّ درّاجتنا تعمل بشكلٍ مثالي، وتشعر بأنّ بوسعك القيام بما تريده. لكن حالما ينخفض التماسك فإنّك تبدأ بالضغط أكثر ولا تحصل على الكثير من المكاسب".

ثمّ تابع: "اختبرت العديد من الأشياء في قطر، لكنّك تحتاج لبعض الحظّ ويعتمد الأمر على المنعطفات والحلبة ومدى سرعة تأقلمك. لكن لا يُمكن التحضير لذلك".