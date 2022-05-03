تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي في نهاية 2022 التالي / دورنا: لا يُمكن لسوزوكي أن تُقرّر مغادرة الموتو جي بي لوحدها
موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

كوارتارارو: التغلّب على بانيايا في سباق خيريز كان "مستحيلًا"

قال فابيو كوارتارارو متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أنه كان "من المستحيل" التغلّب على فرانشيسكو بانيايا نحو الفوز في اللفات الأخيرة من سباق جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

كوارتارارو: التغلّب على بانيايا في سباق خيريز كان "مستحيلًا"

تمتّع كوارتارارو وبانيايا بالويترة الأقوى في نهاية الأسبوع في خيريز، حيث انطلق الثنائي من الصف الأول - حيث تقدم بانيايا على الفرنسي.

وقدم كلاهما انطلاقة رائعة، لكن بانيايا كانت له أفضلية طفيفة على كوارتارارو، حيث تواجد دراج ياماها خلف دراج دوكاتي لكامل الـ 25 لفة التي تألف منها السباق.

وبالرُغم من إكماله السباق بفارق 0.285 ثانية خلف بانيايا، أوضح كوارتارارو بأنه كان من المستحيل تجاوز دراج دوكاتي.

اقرأ أيضاً:

فقال: "نعم، كان ذلك صعبًا للغاية. هدفي كان تجاوز بيكو في أول لفتين أو ثلاث لفات، لكنه كان فائق السرعة ويكبح على نحوٍ مذهل".

وأضاف: "كان الوضع صعبًا عندما كنت خلفه، شعرت بأن ضغط وحرارة الإطار الأمامي مرتفعان للغاية".

وتابع: "تعيّن عليّ التأخّر بفارق صغير معه كوني لم أتمكن من القيادة خلفه. بعد ذلك قدمت كل ما لديّ في اللفات الأخيرة لمحاولة القيام بأمر ما، لكن محاولة تجاوزه كانت مستحيلة حيث كان سريعًا جدًا وبوتيرة ثابتة".

وأكمل: "لكنني سعيد جدًا حيال هذا السباق لأن وتيرتنا كانت قوية بالفعل اليوم".

المشاركات
التعليقات
سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي في نهاية 2022
المقال السابق

سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي في نهاية 2022
المقال التالي

دورنا: لا يُمكن لسوزوكي أن تُقرّر مغادرة الموتو جي بي لوحدها

دورنا: لا يُمكن لسوزوكي أن تُقرّر مغادرة الموتو جي بي لوحدها
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

دورنا: لا يُمكن لسوزوكي أن تُقرّر مغادرة الموتو جي بي لوحدها
موتو جي بي موتو جي بي

دورنا: لا يُمكن لسوزوكي أن تُقرّر مغادرة الموتو جي بي لوحدها

كوارتارارو: التغلّب على بانيايا في سباق خيريز كان "مستحيلًا"
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو: التغلّب على بانيايا في سباق خيريز كان "مستحيلًا"

سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي في نهاية 2022
موتو جي بي موتو جي بي

سوزوكي تتّجه لمغادرة الموتو جي بي في نهاية 2022

بانيايا يتحكّم في السباق أمام كوارتارارو ويفوز في خيريز
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يتحكّم في السباق أمام كوارتارارو ويفوز في خيريز

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.