كوارتارارو: التغلّب على بانيايا في سباق خيريز كان "مستحيلًا"

تمتّع كوارتارارو وبانيايا بالويترة الأقوى في نهاية الأسبوع في خيريز، حيث انطلق الثنائي من الصف الأول - حيث تقدم بانيايا على الفرنسي.

وقدم كلاهما انطلاقة رائعة، لكن بانيايا كانت له أفضلية طفيفة على كوارتارارو، حيث تواجد دراج ياماها خلف دراج دوكاتي لكامل الـ 25 لفة التي تألف منها السباق.

وبالرُغم من إكماله السباق بفارق 0.285 ثانية خلف بانيايا، أوضح كوارتارارو بأنه كان من المستحيل تجاوز دراج دوكاتي.

فقال: "نعم، كان ذلك صعبًا للغاية. هدفي كان تجاوز بيكو في أول لفتين أو ثلاث لفات، لكنه كان فائق السرعة ويكبح على نحوٍ مذهل".

وأضاف: "كان الوضع صعبًا عندما كنت خلفه، شعرت بأن ضغط وحرارة الإطار الأمامي مرتفعان للغاية".

وتابع: "تعيّن عليّ التأخّر بفارق صغير معه كوني لم أتمكن من القيادة خلفه. بعد ذلك قدمت كل ما لديّ في اللفات الأخيرة لمحاولة القيام بأمر ما، لكن محاولة تجاوزه كانت مستحيلة حيث كان سريعًا جدًا وبوتيرة ثابتة".

وأكمل: "لكنني سعيد جدًا حيال هذا السباق لأن وتيرتنا كانت قوية بالفعل اليوم".