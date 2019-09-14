كوارتارارو الأسرع بفارق مريح خلال التجارب الحرة الثالثة في ميزانو
سجل فابيو كوارتارارو دراج "بيتروناس ياماها" التوقيت الأسرع خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة ميزانو في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
سجل كوارتارارو دقيقة و32.081 ثانية ليتفوق على أقرب ملاحقيه مافيريك فينياليس بفارق .356 ثانية، حيث تمكن ثلاثة دراجين فقط من إنهاء التجارب ضمن إطار ثانية واحدة خلف الفرنسي.
الدراجون الثلاثة الأسرع خلال تجارب يوم الجمعة: فينياليس، كوارتارارو ومارك ماركيز، واصلوا تسجيل أسرع الأزمنة، حيث كان دراج هوندا أولاً في البداية أمام فينياليس وكوارتارارو.
حسّن كوارتارارو زمنه ليقترب بفارق 0.052 ثانية من ماركيز خلال النصف الثاني للحصة، قبل أن يقترب فينياليس كذلك من زمن ماركيز لكن توقيت الأخير صمد حتى الدقائق الأخيرة.
من ثم استعمل فينياليس إطارات جديدة ليسجل دقيقة و32.437 ثانية وبفارق ستة أعشار الثانية عن أفضل أزمنته يوم الجمعة.
لكن كوارتارارو استجاب بسرعة، ليقترب منه بفارق عُشر ثانية قبل الاقتراب أكثر في محاولته التالية ليضمن صدارة أسرع الأزمنة.
خلف دراجَي ياماها، كان بول إسبارغارو يحتل المركز الثالث أمام ماركيز بفارق أقل من 0.05 ثانية بالرغم من تحسين متصدر البطولة لزمنه في نهاية المطاف.
المركز الخامس حققه فرانكو موربيديللي أمام تاكاكاي ناكاغامي وفالنتينو روسي الذي جلب دراجة ياماها الرابعة إلى المراكز السبعة الأولى.
أليكس رينز تمكن من شق طريقه إلى المراكز العشرة الأولى مع المركز الثامن أمام دراجَي دوكاتي مايكل بيرو وأندريا دوفيزيوزو.
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كوارتارارو الأسرع بفارق مريح خلال التجارب الحرة الثالثة في ميزانو
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