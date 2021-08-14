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كوارتارارو: الأجواء في ياماها "مدهشة" في ظلّ جدل فينياليس

أصرّ الفرنسي فابيو كوارتارارو على أنّ الأجواء "مدهشة" في صفوف فريق ياماها بالرغم من الجدل المحيط بتعليق مشاركة زميله مافيريك فينياليس في جائزة النمسا الكبرى.

كوارتارارو: الأجواء في ياماها "مدهشة" في ظلّ جدل فينياليس

تمّ تعليق مشاركة فينياليس من قبل الفريق وسحبه من جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري على إثر تعمّده محاولة تفجير محرّكه في سباق ستيريا نهاية الأسبوع الماضي على ذات الحلبة.

واختارت ياماها عدم تعويض فينياليس نهاية هذا الأسبوع، ليكون كوارتارارو متصدّر الترتيب العام الممثّل الوحيد للفريق المصنعيّ لياماها في هذه الجولة.

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وبالرغم من الاهتمام الإعلامي الكثير بياماها نهاية هذا الأسبوع، أصرّ كوارتارارو على أنّ الأجواء لم تتغيّر في مرآب الفريق.

وقال الفرنسي الذي تأهّل ثانيًا لسباق الأحد: "الأجواء رائعة. لديّ طاقمي في المرآب، وبقي أحد ميكانيكيي مافيريك للمساعدة. أودّ شكره لأنّه يعمل على درّاجتي في الوقت الذي بوسعه أن يكون فيه في منزله. لذا شكرًا له".

وأضاف: "الأجواء مدهشة".

ويُمكن القول بأنّ حلبة ريد بُل رينغ هي الأضعف بالنسبة لياماها في 2021، لكنّ كوارتارارو سيُغادرها متصدّرًا للبطولة بصرف النظر عن نتيجة سباق الأحد.

وبعد أن قدّم وتيرة سباق قويّة في التجارب الحرّة الرابعة، يعتقد كوارتارارو أنّه قادرٌ على تحقيق منصّة التتويج مجدّدًا، لكنّه لن يضغط على نفسه بشكلٍ مفرط في سباق الأحد بالنظر إلى الوضع الحالي للبطولة.

وقال في هذا الصدد: "ليس لديّ هدفٌ واضح لأنّه من الصعب القتال على هذه الحلبة على عكس أسين على سبيل المثال التي تكون فيها الخطوط المستقيمة قصيرة".

وأضاف: "سيعتمد الأمر كثيرًا على اللفّات الأولى، لكنّني سأبذل كلّ ما في وسعي بالطبع. أعتقد بأنّ وتيرتنا كافية للمنافسة على منصّة التتويج أو أحد المراكز الخمسة الأولى، لكنّني لن أجازف بشكلٍ جنوني".

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