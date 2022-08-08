كوارتارارو اعتقد بأنّه "سيخسر أكثر" بسبب عقوبته في سباق سيلفرستون
قال فابيو كورتارارو أنّه محبطٌ حيال سباقه لأنّه اعتقد بأنّه "سيخسر أكثر" بسبب عقوبته في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.
تعيّن على متصدّر البطولة تطبيق عقوبة اللفّة الطويلة في سباق الأحد لقاء الحادث الذي جمعه بأليكس إسبارغارو في جائزة هولندا الكبرى في يونيو الماضي.
وتواجد كوارتارارو في المركز الثاني في اللفّات الثلاث الأولى قبل تطبيق عقوبته في اللفّة الرابعة.
وبالرغم من أنّه خسر 1.6 ثانية تقريبًا، فإنّه تراجع من المركز الثاني إلى الخامس حينها، قبل أن يُواصل التأخّر ليعبر خطّ النهاية ثامنًا بعد ارتفاع حرارة إطاره "ميديوم" الخلفي بشكلٍ مفرط.
وعندما سُئل إن كان محبطًا بسباقه قال: "أجل. أنا محبطٌ لأنّني اعتقد بأنّ عقوبة اللفّة الطويلة سيكون لها تأثيرٌ أكبر، لكنّها لم تكن سيّئة للغاية في النهاية".
وأردف: "لكنّ الإطار الخلفي كان سيّئًا للغاية ولا يُمكننا قيادة درّاجتنا خلف الدرّاجات الأخرى".
وأكمل: "كان كابوسًا. إن كانت هناك درّاجة واحدة أمامنا فلا بأس، لكن إن كانت هناك أمامنا أكثر من درّاجة، فإنّ الإطار الخلفي تزداد حرارته ويفقد الأداء. وحينها تبدأ بالقيادة بشكلٍ مختلفٍ جدًا عن الآخرين".
ثمّ تابع: "ويُصبح التجاوز حينها كابوسًا بالنسبة إلينا".
وقال كوارتارارو أنّه كان عليه استخدام إطار "هارد" – الذي استغلّه فرانشيسكو بانيايا في طريقه نحو الفوز – لكنّ ياماها ارتكبت خطأً بعدم اختباره في التجارب الحرّة مسبقًا.
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