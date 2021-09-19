كوارتارارو "استمتع بالقيادة على الحدود القصوى" بالرغم من مخاطر لقب الموتو جي بي

تعافى كوارتارارو من معاركه المبكّرة مع خورخي مارتن وجاك ميلر ليقترب من الفائز في النهاية فرانشيسكو بانيايا في المراحل الختاميّة.

وحلّ كوارتارارو ثانيًا في النهاية، وتقلّصت بذلك أفضليّته في صدارة البطولة إلى 48 نقطة مع بقاء أربع جولات على النهاية.

وكشف الفرنسي أنّه كان قريبًا من السقوط في العديد من المناسبات أثناء لحاقه ببانيايا، لكنّه قال بأنّه "استمتع بالقيادة".

وقال في هذا الصدد: "واجهت ثلاث أو أربع لحظات كدت أن أقع فيها هذا اليوم. إحداها كانت مع جاك عندما خرج عن المسار، وقد خرجت أنا كذلك".

وأضاف: "فقدت السيطرة على المقدّمة بشكلٍ كامل، لذا استغلّ بيكو ذلك ليُوسّع أفضليّته. لكن أجل عندما كنت أحاول اللحاق به فقد كنت على الحدود القصوى في المنعطفات 2، و3 و13، واستمتعت بالقيادة هكذا بكلّ صدق".

وأكمل: "وعندما بدأت باللحاق به فقد أخبرني الفريق بتقلّص الفارق وحفّزني ذلك. اللحاق به شيء والتجاوز شيء آخر مختلفٌ بالكامل، كان دقيقًا للغاية على صعيد خطوطه ولم يكن بوسعي فعل أيّ شيء".

وقال كوارتارارو أنّه شعر بأنّ سباق ميزانو "كان الأفضل له" في الموتو جي بي كون مركزه الثاني جاء بعد ضغطه إلى أقصى الحدود عوضًا عن أهميّة ذلك على صعيد آماله بتحقيق اللقب.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع كان الانتصار مختلفًا بالكامل، لكن أعتقد بأنّ هذه المرّة الأولى التي أكون فيها سعيدًا بالمركز الثاني، ليس بسبب البطولة، لكن لأنّني بذلت كلّ شيء".

وأضاف: "كما في البداية مع جاك ومارتن فقد نافستهما كما لو أنّها كانت آخر لفّة وتجاوزت جاك في موقعٍ لم أتوقّع مطلقًا أن أتجاوز فيه أيّ أحد".

وتابع: "وفي اللفّة الأخيرة فقد كنت بعيدًا قليلًا عن بيكو لأنّه كان أقوى من جاك في المنعطفين الرابع والخامس وأردت تجاوزه في المنعطف السادس لكنّني كنت بعيدًا للغاية وكان الإطار الخلفيّ يلتفّ حول نفسه".