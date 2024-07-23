كوارتارارو: أحببت روسي على الدوام لكنّ ماركيز أفضل درّاجٍ في تاريخ الموتو جي بي

سجّل كوارتارارو مشاركته الأولى في الفئة العليا للموتو جي بي في 2019، وكان محظوظًا بتشارك الحلبة مع روسي بطل العالم سبع مرّات ضمن العامين الأخيرين في مسيرة الإيطالي.

وفاز الفرنسي بلقبه الأوّل في 2021 بعد ترقيته إلى الفريق المصنعي لياماها عوضًا عن روسي الذي انتقل إلى الفريق الرديف بيتروناس ضمن مبادلة مباشرة للدرّاجَين.

واعتزل روسي في نهاية ذلك العام لكنّه واصل حضوره في البطولة عبر ملكيّته لفريق "في.آر46" الذي يستعين بدرّاجات دوكاتي كفريقٍ رديف.

وضمن حوارٍ مع علامة المجوهرات "توجايز"، لم يُخفِ كوارتارارو إعجابه بروسي بطل صغره، حيث يذكر الوقت الذي أمضياه معًا قبل دخوله معترك البطولة من الباب الكبير.

فابيو كوارتارارو، ياماها أمام مارك ماركيز، هوندا

وقال الفرنسي: "كان فالنتينو قدوتي. مرّت علاقتي به بمراحل. التُقطت صورة لي معه عندما كنت في السابعة، ومن ثمّ استدعاني إلى مزرعته عندما كنت في الـ 15. ومن ثمّ تبادلنا مقعدينا في 2021 (في الموتو جي بي).

وأكمل: "كان الضغط مذهلًا حينها لأنّ عليّ ملء مكان الملك. لديّ الكثيرون الذي يُلهمونني، لكنّه كان قدوتي منذ أن كنت في الخامسة".

لكنّ كوارتارارو صنّف ماركيز بطل العالم ستّ مرّات أمام روسي في قائمة الأعظم على مرّ التاريخ، حيث أشاد بالإسباني لقاء تنوّع نقاط قوّته وأسلوب قيادته.

وقال: "دائمًا ما أحببت فالنتينو، لكنّ مارك الأفضل على الإطلاق، حتّى بالرغم من فوزه بألقاب أقلّ. فاز بالسباقات العشرة الأولى ضمن موسمه الأوّل في 2014، وقلت في نفسي حينها: من هذا الشاب!"

وأكمل: "وفوق ذلك فلو وضعته في السباقات الممطرة، أو الجافة، أو شديدة الرياح، سواءً الظروف الجيّدة أو السيارة فإنّه دائمًا ما يكون سريعًا".

واختتم بالقول: "إنّه المثال الذي يُجسّد ما هو عليه كدرّاج. إنّه عدائيٌ جدًا، وعندما تُشاهدون قيادته فإنّه يبدو أسرع بنصف أو ثانية منك".