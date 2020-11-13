كراتشلو ينضم إلى ياماها في دور درّاج الاختبار لموسم 2021 في الموتو جي بي

خاض كراتشلو أولى مواسمه في الـ "موتو جي بي" في 2011 مع ياماها، ضمن صفوف الفريق الرديف تيك3، حيث سجّل 6 منصات تتويج خلال موسمي 2012 و2013 على متن دراجة ام1، قبل رحيله عن الصانع الياباني متجهًا إلى دوكاتي لموسم 2014.

ولكن تمّ الإعلان في وقت سابق من العام الجاري بأنّه سيخسر مقعده مع "ال سي آر هوندا" لصالح أليكس ماركيز، الذي بدوره سيترك صفوف الفريق المصنعي لهوندا مُفسحًا المجال أمام بول إسبارغارو.

وقد أكّدت ياماها اليوم على هامش جائزة فالنسيا الكبرى ضم البريطاني إلى صفوفها كدرّاج اختبار، كما تركت الباب مفتوحًا أمام مشاركات "وايلدكارد" إذا ما كان من المنطقي القيام بذلك.

وتعقيبًا على ذلك الإعلان، علّق كراتشلو قائلًا: "أنا متحمّس جدًا للعودة إلى الصانع الذي فزت بلقب لصالحه، حيث قدت لصالحه في بطولتَي السوبرسبورت والسوبربايك، ومن ثم أتوا بي إلى الموتو جي بي مع فريق ياماها".

وأضاف: "بالطبّع كان موسمي الأول صعبًا للغاية، لكنني خضت موسمين عظيمين بعد ذلك واكتسبت خبرة كبيرة مع ذلك المصنع".

وتابع: "كان ذلك أمرًا كنت مهتمًا للغاية بفعله، مشروعًا أظنه يناسبني بشكل كبير، أن أتحول في النهاية من درّاج سباقات إلى درّاج اختبار. ولكن ليس شرطًا أن أقوم بذلك وأكون بطيئًا، فهم بحاجة لدرّاج اختبار سريع، وأن يكون درّاج اختبار إلى جانب أمور أخرى".

جديرٌ بالذكر أنّ كراتشلو سيحل مكان خورخي لورينزو الذي اعترف مؤخّرًا بأنّه خاض محادثات مع أبريليا حول دور كدرّاج اختبار.