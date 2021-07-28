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موتو جي بي أخبار

كراتشلو يعود إلى "الموتو جي بي" لثلاثة سباقات مع "اس آر تي"

سيسجّل كال كراتشلو الفائز بثلاثة سباقات في "الموتو جي بي" عودته إلى البطولة من الاعتزال نهاية الأسبوع المُقبل لجائزة ستيريا الكبرى، عندما سيحّل بديلًا عن فرانكو موربيديللي المصاب ضمن صفوف "بيتروناس اس آر تي".

كراتشلو يعود إلى "الموتو جي بي" لثلاثة سباقات مع "اس آر تي"

خضع موربيديللي لجراحة على ركبته قُبيل جائزة هولندا الكبرى الشهر الماضي، وذلك بعد مضاعفات عانى منها على إصابة سابقة تعرض لها خلال تدربه في وقت سابق من هذا العام.

وقد استُبعد الإيطالي من المشاركة في سباق أسين، ولن يتواجد ضمن منافسات البطولة حتى سباق أراغون في سبتمبر/أيلول المُقبل على أقل تقدير.

وقد أكّدت "اس آر تي" بأنّ كراتشلو درّاج الاختبار لدى ياماها سيحل مكان موربيديللي في جولة النمسا المزدوجة وضمن سباق موطنه في سيلفرستون في أغسطس/آب.

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وقد عقّب كراتشلو على ذلك الإعلان قائلًا: "من الرائع العودة للقيادة مع ياماها هذا العام كدرّاج الاختبار الرسمي، وأن أكون قادرًا على المشاركة في السباقات وقت الحاجة. أتطلّع للقيادة لصالح بيتروناس خلال الجوائز الكبرى الثلاث".

وأضاف: "بالطبّع ليست تلك أفضل ظروف لذلك، حيث أتمنى الشفاء العاجل لفرانكو، وآمُل أن يعود بقوة".

جديرٌ بالذكر أنّ كراتشلو قد اعتزل السباقات نهاية الموسم الماضي، وشغل هذا الموسم دور درّاج الاختبار الرسمي مع ياماها.

هذا ولن يكون كراتشلو المعتزل الوحيد العائد إلى منافسات البطولة في النمسا، حيث سيخوض داني بيدروسا مشاركة وحيدة مع "كاي تي ام" في جائزة ستيريا الكبرى.

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