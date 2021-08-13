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كراتشلو "لم يُناقش" تعويض فينياليس في صفوف ياماها

قال كال كراتشلو درّاج اختبارات ياماها أنّه "لم يتناقش" فكرة تعويض مافيريك فينياليس في ما تبقّى من موسم 2021 مع الصانع الياباني، مُفنّدًا شائعات إتمام الصفقة.

كراتشلو "لم يُناقش" تعويض فينياليس في صفوف ياماها

فاجأت ياماها الجميع أمسٍ الخميس من خلال تعليقها مشاركة فينياليس وسحبه من جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري عبد الاشتباه في تعمّده محاولة تفجير محرّك درّاجته خلال سباق ستيريا الأسبوع الماضي.

ومن غير المرجّح أن يُكمل فينياليس موسم 2021 على إثر هذه الحادثة وذلك بعد طلبه إنهاء عقده قبل موسمٍ من نهايته ضمن جائزة هولندا الكبرى في يونيو الماضي.

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وارتبط اسم كراتشلو، الذي يقوم بالفعل بتعويض فرانكو موربيديللي المصاب في صفوف بيتروناس "اس.آر.تي" في النمسا، بتعويض فينياليس بدءًا من جائزة بريطانيا الكبرى، لكنّه نفى ذلك عندما سُئل حول المسألة اليوم الجمعة على حلبة ريد بُل رينغ.

وقال البريطاني حيال ذلك: "كلّا، ليس ذلك صحيحًا. ذلك لأنّكم تقرؤون الكثير في وسائل الإعلام ولم أتناقش في ذلك مع لين جارفيس أو مايو ميريغالي مطلقًا. لذا أجل، هذه هي الإجابة وهي صادقة".

وأضاف: "لا تصدّقوا ما تقرؤونه في الأخبار، لكن أجل أنا درّاجٌ متعاقدٌ مع ياماها، وأنا متأكّدٌ من أنّني سأتحدّث في بعض الأشياء مع لين ومايو في الوقت المناسب. لديّ علاقة رائعة معهما وكذلك سومي في ياماها، وأنا مسرورٌ بطريقة عملنا".

وأكمل: "كانا أسبوعَين قاسيين، لكنّني واثقٌ من طريقة قيادتي ولو حصلت على فرصٍ إضافيّة فستتحسّن سرعتي".

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