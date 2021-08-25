كراتشلو: كوارتارارو لا يقوم بأمر مميز ليكون سريعًا على متن دراجة ياماها

فاز كوارتارارو بأربعة سباقات حتى الآن في 2021، حيث يحتلّ حاليًا صدارة الترتيب بفارق 47 نقطة قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

فيما يتواجد ثاني أفضل درّاجي ياماها في الترتيب مافيريك فينياليس في المركز السابع، حيث سجّل الإسباني انتصارًا وحيدًا ومنصة تتويج أخرى قبل إعلان الفريق الاستغناء عن خدماته إثر محاولته تفجير المحرك في جائزة ستيريا الكبرى.

فيما لم يتمكن فالنتينو روسي على متن دراجة "ام1" المصنعية الثالثة في البطولة سوى من تسجيل 28 نقطة ويقبع في المركز الـ 19.

وقد لاحظ كراتشلو أن كوارتارارو لا يقوم بأي أمر مختلف بشكل كبير على دراجة ياماها ليكون بالسرعة التي يتمتع بها حاليًا، في الوقت الذي أشاد فيه "بإصراره" فيما يتعلق بإعدادات الدراجة.

"لا شيء، الإعدادات متقاربة للغاية" قال كراتشلو عند سؤاله إذا ما كان كوارتارارو يقوم بأي شيء مميز على دراجته ياماها.

وأضاف: "جميعهم يفضلون أمرًا مختلفًا عمّا أستخدمه في فريق الاختبار، لكن ما استخدمه مافيريك في بداية الموسم عندما حقق الفوز كان ما استخدمته أنا في التجارب".

وتابع: "فابيو يقود على نحوٍ مختلف بعض الشيء، فكلما زاد طول الدراج، كلما قلّت حركة الدراجة، والعكس صحيح، لذلك أفضّل أن تكون الدراجة أكبر بعض الشيء في بعض الجوانب. وعليه فإنّ فابيو هو من يصنع الفارق كون الآخرين لديهم ما لديه،و كذلك أنا عندما أخوض التجارب".

وأكمل: "إنه يقود بشكل رائع، ومن الرائع العمل معه كذلك. لكنني أحب العمل مع مافيريك كذلك كونه ينصت وعندما تقول له بأن أمرًا ما أفضل، يقبل ذلك، في حين أن فابيو قد لا يتقبّل ذلك، ويصرّ على رأيه، وهو يقوم بعمل رائع بالفعل من خلال ما لديه".