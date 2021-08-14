كراتشلو: فينياليس ليس درّاجًا "خطيرًا" في الموتو جي بي

أعلنت ياماها تعليق مشاركة فينياليس وسحبه من جائزة النمسا الكبرى بعد تعمّده محاولة تفجير محرّكه في سباق ستيريا الأحد الماضي.

وقالت ياماها أنّ فينياليس عرّض نفسه للخطر وأولئك المحيطين به بأفعاله، التي التقطتها عدسات الكاميرات، وتمّ تأكيدها لاحقًا عبر نظام القياس عن بعد، من خلال محاولة رفع عدد دورات محرّكه بشكلٍ مفرط.

واعتذر فينياليس اليوم السبت من ياماها ضمن ظهوره العلنيّ الأوّل، مُصرًا على أنّه لم يكن ينوي أذيّة أيّ أحد.

وقال الإسباني أنّ الإحباط الذي يُواجهه نتيجة ضعف أدائه في سباق ستيريا وفي الموسم بشكلٍ عام، والذي دفعه لمغادرة ياماها قبل عامٍ من نهاية عقده، أخذ منه مأخذه.

وعندما سُئل اليوم السبت إن كان يشعر بالأمان عند القيادة على المسار مع درّاجٍ يُواجه صعوبة في السيطرة على مشاعره، دافع كراتشلو عن فينياليس.

وقال البريطاني الذي يلعب دور درّاج التجارب في صفوف ياماها: "من الواضح أنّنا نتحدّث عن مافيريك، أعتقد بأنّه لو صعد مافيريك على الدرّاجة في الأسبوع المقبل فسيكون سريعًا بشكلٍ طبيعي".

وأضاف: "تلك هي الحقيقة، ليس ذلك الشخص الذي سيقول فجأة: حسنًا سأكبح متأخّرًا بعشر أو 20 مترًا".

وأكمل: "ليس خطيرًا، ذلك أمرٌ مؤكّد. إنّه درّاج رائع ربّما من بين أفضل ثلاثة في البطولة على صعيد الموهبة في الأعوام الماضية".

وأردف: "لذا لا يعود الأمر لي للتعليق عمّا يحتاج لفعله، ليست لديّ علاقة بذلك. لكنّني سأشعر بالارتياح بالقيادة بجواره مجدّدًا على الحلبة".