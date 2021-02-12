كاي تي ام وتيك3 تكشفان عن درّاجتيهما لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

سيكون هذا الموسم الخامس لكاي تي ام في الفئة العليا من البطولة بعد أن سجّلت بدايتها في 2017، بينما سيكون هذا العام الثالث ضمن شراكتها مع تيك3.

وكان الموسم الماضي الأكثر نجاحًا بالنسبة للصانع النمساوي في ظلّ تحقيق براد بيندر للفوز الأوّل لكاي تي ام في الموتو جي بي ضمن جائزة التشيك الكبرى، بينما زاد ميغيل أوليفيرا درّاج تيك 3 غلّته إلى ثلاث عبر انتصارَين آخرين في ستيريا والبرتغال.

وستستعين كاي تي ام ببيندر وأوليفيرا ضمن فريقها الأساسي هذا الموسم، بينما ستشهد تشكيلة تيك3 كلًا من إيكر ليكونا ودانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي السابق.

وفي حين بقيت ألوان درّاجة الفريق المصنعيّ على حالها مثل العام الماضي في المجمل، فإنّ ألوان درّاجة تيك3 شهدت بروزًا واضحًا للون البرتقالي وذلك بعد انسحاب ريد بُل من رعايتها للفريق نهاية الموسم المنصرم.