موتو جي بي: كاي تي ام لن تتسابق بمحرّك "خارق" في 2021

استجابة لجائزة كورونا العام الماضي، اتّفق المصنّعون الستّة في الموتو جي بي على تجميدٍ كاملٍ لتطوير المكوّنات المُصادق عليها لموسم 2020، على أن تبقى تلك القيود على المحرّك والمكوّنات الانسيابيّة متواصلة لموسم 2021 بالنسبة لجميع مصنعي عدم الامتياز.

وبدأت كاي تي ام موسم 2020 كمصنّع يتمتّع بامتيازات بالنظر إلى افتقارها لمنصّات تتويج في الموتو جي بي مسبقًا، لكنّها خسرت تلك الامتيازات على إثر انتصارات براد بيندر وميغيل أوليفيرا.

واتّفق مُصنّعو الموتو جي بي على السماح لكاي تي ام بتطوير محرّكٍ جديد لموسم 2021 على أن تتمّ المصادقة عليه قبل الجولة الافتتاحيّة، بالرغم من أنّ أحد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع العام الماضي كشف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" وجود قلقٍ من إمكانيّة استغلال كاي تي ام لهذه الفرصة لتصنيع محرّك خارق.

وقال بيرر ضمن حدث الإطلاق الرسمي لدرّاجة كاي تي ام: "إنّها بذات المفهوم التصميمي السابق، لا يُوجد محرّكٌ جديد مختلفٌ جذريًا. عملنا على بعض المكوّنات، لكنّنا لم نُوفّر نموذجًا جديدًا بالكامل".

وأضاف: "لو استغللنا الفجوة في النصوص، لكان بوسعنا في الحقيقة إنتاج درّاجة جديدة بالكامل".

وأكمل: "لكن أوّلًا تحتاج لوجود القدر الكافي من الموظّفين لفعل ذلك، والتزمنا كذلك مع زملائنا (المصنّعين الآخرين) بأنّنا سنعمل جميعًا وفقة صيغة مفيدة ولا نبدّد الكثير من الموارد، وهذا ما فعلناه".

وأردف: "لذا لم تكن لدينا خطّة إنتاج درّاجة جديدة بالكامل واستغلال هذه الفرصة لمصلحتنا".

وواصل شرحه بالقول: "أدخلنا بعض التطويرات وعملنا على بعض المكوّنات كون محرّكنا لم يكن من المخطّط له أن يُكمل كلّ تلك المسافات بالنظر إلى أنّه محرّك امتياز (عدد محرّكات أكثر في الموسم). لذا أجرينا بعض التعديلات، لكنّها ليست بالتغييرات الضخمة".