"تيك3 كاي تي ام" تُكمل تشكيلتها في "الموتو جي بي" لموسم 2022 مع الناشئ اللامع فيرنانديز

صعد فيرنانديز إلى الموتو2 لهذا الموسم مع فريق "أجو أجو" المدعوم من "كاي تي ام"، وذلك بعد قيادته للعلامة النمساوية ضمن صفوف الفريق الفنلندي في موتو3 في 2020، حيث حلّ رابعًا في الترتيب.

وسرعان ما ترك صاحب الـ 20 عامًا انطباعًا إيجابيًا في الموتو2، حيث فاز بثلاثة سباقات ضمن معركته على اللقب مع زميله ريمي غاردنر، إذ يفصل الثنائي 31 نقطة بعد السباقات التسعة الأولى من الموسم.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد أورد قُبيل جائزة هولندا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي بأن فيرنانديز قد وقّع صفقة للصعود إلى "الموتو جي بي" مع "تيك3 كاي تي ام" في 2022، بعد أن كان الخيار الأول لبيتروناس اس آر تي ليقود لصالحهم.

وتتضمّن صفقة فيرنانديز الحالية مع "كاي تي ام" مبلغ فكّ ارتباط يبلغ نصف مليون يورو، إذ اعترف فريق "اس آر تي" لموقعنا بأنه لن يتدخل في علاقة فيرنانديز مع "كاي تي ام".

وبالرُغم من أنّ البيان الصحفي من "كاي تي ام" لم يحدد مدة عقد فيرنانديز، لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يعلم أنّه سيكون لعامين.

وتعقيبًا على ذلك الإعلان قال فيرنانديز: "بصراحة، أنا مسرور جدًا بتلك الفرصة من كاي تي ام".

وأضاف: "تعلمت الكثير وأستمتع بالموتو 2، حيث كنت قادرًا على التقدم إلى موقع خوّلني الحصول على فرصة للصعود إلى الموتو جي بي، ولذلك أنا ممتن جدًا، إنّه حلم كل درّاج أن يصل إلى هذه الفئة".

جديرٌ بالذكر أنّ فيرنانديز ينضمّ إلى مافيريك فينياليس وجوان مير ضمن الدرّاجين الذين صعدوا إلى "الموتو جي بي" بعد موسم واحد فقط في الموتو2.