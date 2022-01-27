كاي تي ام تكشف عن درّاجاتها لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي

تدخل "كاي تي ام" موسمها السادس في الموتو جي بي هذا العام وذلك بعد أن بدأت برنامجها في الفئة العليا في 2017.

وانطلقت الحظيرة النمساويّة في توفير أربع درّاجات في البطولة منذ 2019 بعد تعاقدها مع فريق "تيك 3" في 2019.

وبالرغم مما كان موسمًا صعبًا في المجمل بالنسبة لـ "كاي تي ام" في 2021، فإنّ الحظيرة النمساويّة حقّقت انتصارَين عبر ميغيل أوليفيرا (في كتالونيا) وبراد بيندر في النمسا بعد مجازفته بالبقاء على الإطارات الملساء عندما أمطرت في النهاية.

لكن على صعيد النقاط فإنّ كاي تي ام اقتصرت على تحقيق خمس نقاطٍ فقط أكثر من موسم 2020 الذي شهد الاكتفاء بـ 14 جولة، وبالكادت تغلّبت على أبريليا، وأكملت الموسم متأخّرة بـ 152 نقطة عن دوكاتي الحائزة على اللقب.

وضمن تقديمٍ مشترك اليوم الخميس، كشفت "كاي تي ام" النقاب عن درّاجتها المصنعيّة وكذلك درّاجة "تيك 3" اللتين بقيتا مشابهتين في المجمل لسابقتيهما.

وسيُواصل بيندر وأوليفيرا القيادة لصالح الفريق المصنعيّ، بينما سيستعين فريق تيك 3 بتشكيلة ناشئة بالكامل عبر ريمي غاردنر بطل الموتو 2 ووصيفه راوول فيرنانديز.

كما عرفت إدارة الفريق المصنعيّ بعض التغييرات، وذلك عبر تعويض فرانشيسكو غيدوتي المدير السابق لفريق براماك لمايك ليتنر كمدير لفريق كاي تي ام.

وقال بيت بيرر المسؤول عن قسم رياضة المحرّكات في "كي تي ام": "كان موسم 2021 الأكثر نجاحًا في المجموعة. كان ما حقّقناه في عامٍ واحدٍ مدهشًا في بادوك سباقات الحلبات: فزنا ببطولة الموتو 3 وكذلك الموتو 1، وحللنا في المركز السادس في الموتو جي بي".

وأضاف: "ذلك محفّزٌ للغاية لكلّ شيء للمستقبل. عندما تبدأ مشروعًا كهذا في الموتو جي بي فإنّك ترغب بالفوز بسباقٍ يوما ما، وقد يبدو ذلك سهلًا، لكنّه يتطلّب جهودًا مدهشة من العديد من الأفراد لفعل ذلك حقًا".

وأكمل: "نجحنا في ذلك. لكن تعيّن علينا التعلّم بالطريقة الصعبة كذلك، تفوز في عطلة نهاية أسبوع، ومن ثمّ تعاني في التالية للتأهّل إلى القسم الثاني من التصفيات، ذلك لأنّ الأداء متقاربٌ للغاية".

وأردف: "هدفنا الآن هو تقديم أداء ثابت كلّ عطلة نهاية أسبوع، والتواجد ضمن الخمسة الأوائل والمنافسة على منصّة التتويج في ترتيب نهاية الموسم".