كاي تي ام تتبنّى مقاربة جديدة لتصليح درّاجة 2022 "غير الجاهزة"

حقّق أوليفيرا وزميله براد بيندر انتصارًا لكلٍ منهما في 2021، لكنّهما واجها صعوبات واسعة خلال الموسم في ظلّ عدم تطوّر درّاجة "آر.سي16" بشكلٍ مماثلٍ لمنافسات كاي تي ام.

وقدّم الصانع النمساوي بداية خافتة لموسم 2022 اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة في ماليزيا، حيث كان ناشئ تيك 3 راوول فيرنانديز أفضل درّاجيه في المركز الـ 13.

كما تعرّض بيندر وأوليفيرا لحوادث في مجريات السبت في سيبانغ، لكنّ الأخير بدا مسرورًا في المجمل بيومه بالرغم من أنّه لا يعتقد بأنّ درّاجة "كاي تي ام" الجديدة جاهزة بعد.

وقال البرتغالي: "كان الشعور جيّدًا، ربّما من الممكن أن يكون أفضل قليلًا لأنّ الدرّاجة الجديدة تملك الكثير من الإمكانيّات، لكنّها ليست جاهزة بالكامل بعد".

وأضاف: "أشعر بأنّ علينا كسب المزيد من السرعة والشعور بالدرّاجة. لكنّ اليوم كان جيّدًا في المجمل وأكملنا قدرًا جيّدًا من اللفّات".

وأكمل: "بدأنا اليوم ببعض المشاكل، لكنّنا كنّا قدرين على حلّها سريعًا".

وأردف: "لم تكن تلك أفضل استراتيجيّة للتوصّل إلى زمنٍ جيّد في النهاية، وذلك بسبب خيارات الإطارات. لكنّني أتطلّع قدمًا لتقديم يوم جيّد وآمل أن نصل إلى ذات الزمن المعياري الذي حقّقناه في 2020".

وكانت "كاي تي ام" قد شاركت في الموسم الماضي للمرّة الأولى كأحد المصنّعين غير المميّزين في الموتو جي بي، لذا لم يكن بوسعها إكمال تجارب وسط الموسم بدرّاجي السباق.

لذا أقدمت كاي تي ام عادة على جلب الكثير من المكوّنات لاختبارها في التجارب الرسميّة وعطل نهاية أسبوع السباق، لكنّ بيندر كشف أمسٍ السبت أنّ الصانع النمساوي غيّر مقاربته الآن.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الشباب غيّروا المقاربة لهذه التجارب. نركّز على مُكوّنين أو ثلاثة ومحاولة تحسينها".

وأكمل: "لا نحتاج للكثير من الوقت. لذا إن كسبنا ثلاثة أو أربعة أعشارٍ من الثانية، فسيكون ذلك تقدّمًا كبيرًا. نُركّز على تحسين الأشياء الصغيرة التي ستكون لها مكاسب كبيرة في النهاية".