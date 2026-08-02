كاي تي إم تدرس استبعاد مافريك فينياليس من الدراجة بشكل فوري

قد يفقد مافريك فينياليس مقعده مع فريق تيك3 خلال النصف الثاني من موسم 2026 في بطولة الموتو جي بي. وبحسب ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، حيث أنّ الصانع النمساوي يدرس الصيغة الأنسب لإبعاده عن الدراجة في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت الحالي، استدعت إدارة الشركة التي تتخذ من ماتيغوفن مقراً لها بول إسبارغارو ليكون جاهزاً لتعويضه في جائزة بريطانيا الكبرى التي تُقام نهاية الأسبوع المقبل، مع احتمال استمرار هذا التبديل حتى نهاية الموسم.

ويأتي قرار كاي تي إم نتيجة الإصابة التي يعاني منها فينياليس منذ يوليو من العام الماضي، عندما تعرض لإصابة في كتفه اليسرى إثر حادث خلال جائزة ألمانيا على حلبة ساكسنرينغ، وهي الإصابة التي لا تزال تؤرق المتسابق القادم من مدينة روساس في مقاطعة جيرونا الإسبانية.

لكن العامل الذي سرّع اتخاذ القرار كان التوتر الكبير الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة بين المتسابق الإسباني وغونتر شتاينر، الرئيس التنفيذي الجديد لفريق تيك3 الذي ينافس معه.

وكان فينياليس قد التزم مع كاي تي إم ليتسابق مع الفريق الفرنسي خلال موسمي 2025 و2026، لكن بعقد يربطه مباشرة بالمصنع. وبعد بداية قوية للغاية في الموسم الماضي، وعدته الشركة بالترقية إلى الفريق الرسمي.

وقال فينياليس لموقعنا خلال جائزة التشيك الكبرى الأخيرة: "في الشتاء كنت ضمن الفريق الرسمي، أما الآن فلا أعرف حتى أين أنا."

وبموجب الاتفاق، احتفظت كاي تي إم بحق أحادي الجانب لتجديد عقد المتسابق لعام إضافي حتى 30 يونيو، بينما كان فينياليس يخطط لمواصلة مسيرته مع العلامة البرتقالية.

لكن إعلان التعاقد مع أليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو للفريق الرسمي، إلى جانب صمت تيك3، أطلق جميع إشارات الإنذار بالنسبة لبطل العالم السابق في فئة 125 سم³.

وقال فينيايليس في برنو: "إذا لم أستمر في الموتو جي بي، فهناك مسؤول واحد فقط عن ذلك: كاي تي إم."

وتصاعد الخلاف أكثر خلال جائزة ألمانيا الكبرى الأخيرة، حيث قال: "أرسلت لي كاي تي إم عقداً، وقّعت عليه، وبعد أسبوعين أخبروني بأنه غير صالح."

وأضاف بعد تقبله عدم وجوده على شبكة انطلاق موسم 2027: "لن أكون جزءاً من شبكة 2027."

من جانبه، قال شتاينر: "نحن لا نريد أي أعباء من الماضي، ولذلك ربما الأشخاص الذين ارتبطوا بالمجموعة، ليس فقط مع تيك3 وكاي تي إم، بل مع المجموعة بأكملها، لا ينسجمون مع مشروعنا."

وجاء ذلك في تصريح فُهم أيضاً على أنه إغلاق غير مباشر للباب أمام براد بيندر.

في المقابل، حافظ مدير رياضة المحركات في كاي تي إم بيت بايرر على موقف أكثر هدوءاً طوال فترة الخلاف، إذ أكد باستمرار أنه حدد العطلة الصيفية موعداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن تشكيلة درّاجي تيك3 لموسم 2027.

لكن الواقع يشير إلى أن لوكا ماريني وسينا أجيوس سيكونان درّاجي الفريق الفرنسي في الموسم المقبل، بانتظار الإعلان الرسمي.